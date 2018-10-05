Протестующие в Магасе приготовились ко второй ночевке на площади

05 октября 2018, 21:36

Несколько тысяч протестующих остались сегодня вечером на площади в Магасе. Участники митинга приняли итоговую резолюцию и готовы провести вторую ночь на месте акции, сообщили "Кавказскому узлу" активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", участники акции против изменения границы Чечни и Ингушетии объявили 4 октября бессрочный протест и переночевали на площади перед парламентом в Магасе. Сегодня тысячи мусульман собрались там на пятничную молитву. В оцеплении на площади Алания в Магасе стоят только местные силовики, бойцов Росгвардии из других регионов отправили обратно во избежание насилия, конфликтов между протестующими и силовиками нет, сообщили активисты. Горожане помогают приезжим с питанием и установкой палаток, рассказали участники митинга.

Вечером 4 октября участники стихийного митинга в Магасе приняли резолюцию о том, что вопрос границы республики необходимо вынести на референдум, а Юнус-Бек Евкуров должен уйти в отставку. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Участники акции в центре Магаса готовятся провести на площади еще одну ночь, сообщил один из протестующих, веб-дизайнер из Назрани Исрафил Султыгов.

«Многие сейчас ужинают, владельцы местных кафе угощают протестующих за свой счет - раздали пиццу, булочки, воду, чай. Здесь остаются не только мужчины, но и женщины, дети. Они из разных уголков Ингушетии. Все намерены продолжить акцию и этой ночью», - рассказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Исрафила, он сам все первую ночь протеста провел на улице среди митингующих - находился в палатке, но иногда грелся в машине. Предстоящей ночью он также собирается оставаться с протестующими.

«Ночью был сильный дождь, стало холодно. Но нам сказали, что если слишком мало людей останется, то нас разогнать смогут быстро. И мы, сменяя друг друга, чтобы отдохнуть и погреться, продежурили ночь», - пояснил молодой человек.

Активист добавил, что у протестующих нет никакого доверия к властям и государственным СМИ. «Показали фото одного из депутатов и заявили, что он голосовал «за», а это неправда. В итоге он попал в больницу, ему плохо стало от этого», - сказал Исрафил.

Федеральные власти обязаны начать расследование по сообщению о фальсификации при голосовании в парламенте Ингушетии, а также обеспечить законность и гласность в процессе решения вопроса о границе республик, заявил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

Мобильный интернет, отключенный в республике накануне митинга, уже вторые сутки не работает, добавил он. «Изредка удается поймать Wi-Fi, иногда почему-то через Telegram удается передавать сообщения. Но люди, несмотря ни на что, координируют свои действия», - подчеркнул участник акции.

Сегодня около 18.30 мск участники митинга в Магасе озвучили окончательный вариант резолюции с требованиями протестующих, сообщил ингушский активист, глава историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев.

«Суть резолюции сводится, во-первых, к тому, чтобы признать недействительным закон «об обмене территориями» и назначить референдум о границах Ингушетии, а во-вторых, - к требованию отставки с поста главы Ингушетии Евкурова», - рассказал Гогиев корреспонденту "Кавказского узла".

Перед принятием окончательной резолюции на площади выступили несколько депутатов. «Молодой депутат [Батыр] Хамхоев заверил, что не голосовал за соглашение, но принялся убеждать публику, что соглашение само по себе ничего негативного не содержит. За это он был освистан людьми на митинге. Большая часть людей не хотят компромисса, потому что устали от вранья власти», - сказал Гогиев.

Он отметил, что находится на митинге в Магасе на протяжении почти целых суток. «Вчера я до 3 часов ночи здесь был. Потом уехал отдохнуть, но уже к 7 утра вернулся и с тех пор здесь», - пояснил активист.

К 19.00 мск на площади, по оценке Гогиева, оставались порядка 3-4 тысяч человек. Участники митинга не уходят далеко от площади - жители других регионов, приехавшие на акцию в Магас, периодически греются в машинах, некоторые отдыхают в ближайших кафе или находятся в гостях неподалеку от места митинга.

«Все люди выходят во время проведения коллективных намазов, также люди подтягиваются, если какое-то важное выступление. Основная масса выступающих - активисты общественных и политических организаций, а также старейшины и популярные в Ингушетии люди. К примеру, с речью выступил историк, этнограф и краевед Идрис Ободиев, который рассказывал об исторической подоплеке сегодняшних событий», - отметил он.

По наблюдениям Якуба Гогиева, молодые участники акции скучали во время обычных выступлений, но быстро мобилизовались после слуха о передвижениях группы силовиков.

«Подумали, что могут быть задержания или что-либо подобное, тут же к месту события подбежали десятки молодых людей. Оказалась ложная тревога - приезжие силовики в сопровождении ингушских полицейских шли пообедать в ближайшее кафе без всяких дурных намерений. В целом к полиции лояльное отношение, ингушские полицейские и омоновцы вместе с протестующими совершают коллективные намазы. Есть сведения, что служащие спецназа МВД по Ингушетии даже не допустили к Магасу подкрепление силовиков на нескольких «Уралах» из другого региона, сказав, что у них здесь достаточно сил», - подчеркнул Гогиев.

На "Кавказском узле" содержится справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".