05 октября 2018, 20:35

"Мемориал" призвал расследовать заявления о фальсификации в ингушском парламенте

Федеральные власти обязаны начать расследование по сообщению о фальсификации при голосовании в парламенте Ингушетии, а также обеспечить законность и гласность в процессе решения вопроса о границе республик, заявил Правозащитный центр "Мемориал".

Как сообщал "Кавказский узел", участники акции против изменения границы Чечни и Ингушетии объявили 4 октября бессрочный протест и переночевали на площади перед парламентом в Магасе. Сегодня тысячи мусульман собрались там на пятничную молитву. В оцеплении на площади Алания в Магасе стоят только местные силовики, бойцов Росгвардии из других регионов отправили обратно во избежание насилия, конфликтов между протестующими и силовиками нет, сообщили активисты. Горожане помогают приезжим с питанием и установкой палаток, рассказали участники митинга.

Вечером 4 октября участники стихийного митинга в Магасе приняли резолюцию о том, что вопрос границы республики необходимо вынести на референдум, а Юнус-Бек Евкуров должен уйти в отставку. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Волнения в Ингушетии, начавшиеся еще 25 сентября, спровоцированы действиями республиканских властей, которые упорно избегали общественного обсуждения вопроса о границе Ингушетии и Чечни. На этом фоне сообщение ряда депутатов о фальсификации итогов голосования по вопросу о ратификации соглашения о границе в парламенте Ингушетии серьезно усугубило ситуацию, говорится в сегодняшнем заявлении ПЦ "Мемориал".

"После этого характер митинга изменился: к несогласию с демаркацией административной границы добавилась борьба за соблюдение норм законности, за соблюдение прав и уважение достоинства жителей республики", - отмечается в заявлении, поступившем "Кавказскому узлу".

"Мемориал" призвал власти "ни в коем случае не применять силу к людям, которые защищают свои законные права", а протестующих - "не поддаваться на провокации, не допустить любого насилия".

Несколько депутатов Народного собрания Ингушетии подписали заявление о фальсификациях при голосовании за утверждение границы между Ингушетией и Чечней, потребовав нового обсуждения этого вопроса. Участие в новом голосовании по вопросу соглашения о границе с Чечней подтвердили 12 ингушских парламентариев из необходимых для кворума 15, рассказал сегодня "Кавказскому узлу" депутат Закрий Мамилов. 

Правозащитники призвали немедленно начать расследование сообщений о фальсификации при голосовании в парламенте Ингушетии, обеспечить строгое соблюдение российских и республиканских законов в процессе принятия решения об административной границе, а также "исчерпывающе информировать общественность по всем вопросам", связанным с этим процессом.

"Ответственность за дальнейшее развитие ситуации в республике теперь лежит прежде всего на [федеральном руководстве]", - указано в заявлении.

На "Кавказском узле" содержится справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". 

Примечание:

"Члены ингушской общины Москвы присоединились к активистам в Магасе", "Тысячи протестующих провели намаз в Магасе", "Акция протеста в Магасе продолжилась вопреки непогоде".

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