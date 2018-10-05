Глава Чечни подписал закон о границе с Ингушетией

05 октября 2018, 13:13

Рамзан Кадыров вслед за Юнус-Беком Евкуровым подписал закон об установлении границы с Ингушетией на фоне массовых протестов в Магасе.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на фоне массовой акции протеста в Магасе подписал республиканский закон об установлении административной границы. Рамзан Кадыров ранее, 1 октября, потребовал от противников установления границы "не вести пустых разговоров" и "не создавать себе проблем". Эти угрозы не сдержали протест, и в тот же день жители Ингушетии вышли на массовые акции против передачи земель. Вопрос о границе между Чечней и Ингушетией необходимо вынести на референдум, а Юнус-Бек Евкуров должен уйти в отставку, говорится в резолюции, принятой участниками митинга. Сегодня утром стихийная акция в Магасе продолжилась, несмотря на дождливую погоду.

"Глава Чечни подписал закон о границе между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой", - цитирует сегодня источник в администрации главы и правительства Чечни РИА "Новости".

В законе, принятом парламентом Чечни 4 октября, сказано про утверждение Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней от 26 сентября 2018 года. "Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования", - сказано в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Рамзан Кадыров 4 октября в своем аккаунте в Telegram написал, что "юридическое оформление границы станет новым серьезным шагом на пути укрепления дружбы и единства вайнахского народа".

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

По данным пресс-службы главы Ингушетии, на заседании 4 октября 17 из 25 депутатов проголосовали за ратификацию соглашения о переделе границы. По словам самих парламентариев, на заседании присутствовали 24 депутата, из которых только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени и анонсировали новое голосование. Позже депутаты повторно вышли к протестующим. При этом попытка диалога вышедшего к участникам митинга в Магасе главы республики Юнус-Бека Евкурова с активистами завершилась стрельбой силовиков в воздух.

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".