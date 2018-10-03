Пашинян призвал своих сторонников пройти шествием по Еревану

03 октября 2018, 01:40

Переговоры с парламентскими фракциями завершены, внеочередные парламентские выборы пройдут в декабре, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он призвал своих сторонников разблокировать здание парламента и пройти шествием по улицам Еревана.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против принятия поправок в закон о регламенте Национального собрания. Сторонники Пашиняна по его призыву заблокировали здание парламента. В своем выступлении перед митингующими Пашинян заявил о контрреволюции в Армении. Премьер анонсировал свою отставку и призвал своих сторонников по всей стране добиваться внеочередных парламентских выборов. Вечером Пашинян начал переговоры с парламентскими фракциями и призвал своих сторонников не вступать в конфликт с депутатами.

Законопроект о внесении изменений в закон "О регламенте Национального собрания Армении" сегодня был принят парламентариями в окончательном, втором чтении. Он позволяет парламенту продолжить работу при отставке премьер-министра. За законопроект проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Царукян", представляющего партию "Процветающая Армения".

Переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна с парламентскими фракциями завершились, передает корреспондент "Кавказского узла".

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в декабре, заявил после переговоров премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он рассказал, что обсудил с парламентскими фракциями вопрос выхода из кризисной ситуации в стране.

Пашинян заявил, что в ближайшие дни он подаст в отставку и останется на этой должности исполняющим обязанности, но прежде с парламентскими фракциями будет подписано соглашение о том, что никто из них не представит свою кандидатуру на пост премьера. Таким образом, не избрав дважды премьера, парламент распускается.

При этом, по его словам, представители фракций заявили, что "и без этого соглашения не собираются выдвигать своих кандидатов".

"В стране сложился политический кризис. Единственный путь для разрешения ситуации - это досрочные парламентские выборы. И они должны пройти в первой половине декабря", - заявил Пашинян.

Он добавил, что "многотысячный спонтанный митинг доказал, что досрочные парламентские выборы - общенациональное требование".

"А те, кто будет препятствовать их проведению, объявят войну армянскому народу", - заявил Пашинян.

Также премьер-министр отметил, что "собравшиеся граждане своим присутствием на улице полностью решили поставленные перед собой задачи, оставаться у (здания) парламента больше нет смысла, но прежде необходимо шествием пройти по улицам Еревана".

После этих слов сторонники Пашиняна покинули территорию возле здания Национального собрания.