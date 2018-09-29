Алиев и Пашинян договорились вместе предотвращать инциденты на границе

29 сентября 2018, 13:25

Президент Азербайджана и премьер Армении встретились на саммите стран СНГ, где решили создать механизм оперативной связи для предотвращения нарушений перемирия между сторонами нагорно-карабахского конфликта.

Разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся 28 сентября в столице Таджикистана Душанбе. "Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном. Стороны решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами", - передает корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение пресс-службы президента Азербайджана.

Никол Пашинян, в свою очередь, высказал удовлетворение прошедшими переговорами. "Встреча была неформальной, мы впервые поговорили", - сказал Пашинян в прямом эфире в соцсети Facebook.

По его словам, обе стороны заявили о желании предотвращать инциденты на границе, выразили приверженность к диалогу и мирному разрешению конфликта. "Третьим важным решением, к которому мы пришли, стала организация оперативной связи между нами. Мы поручим это соответствующим органам в наших странах", - процитировал 28 сентября Пашиняна "Sputnik-Армения".

Армянский премьер отметил, что сразу после встречи сообщил о ее результатах президенту Нагорного Карабаха Бако Саакяну. "Этой ночью (на 28 сентября. - Прим. "Кавказского узла") впервые за четыре месяца не было зарегистрировано ни одного инцидента на границе. Это была первая спокойная ночь за все время моего премьерства", - приводит издание слова Никола Пашиняна.

Утром 28 сентября Азербайджан сообщил, что за минувшие сутки его позиции были 79 раз обстреляны с позиций в Армении и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха. Велись ли обстрелы именно в ночь на 28 сентября, в сообщении не уточнялось. С апреля 2016 года в зоне конфликта действует перемирие, но вооруженного противостояния между Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом оно не прекратило, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Ранее, 26 сентября, во время 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

Мамедъяров назвал переговоры с армянским коллегой "важным и интересным обменом мнениями по решению продолжающегося конфликта". "Мы договорились продолжить переговоры в ходе предстоящего в будущем месяце визита сопредседателей в регион", - цитирует Мамедъярова пресс-служба МИД Азербайджана.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своем заявлении по итогам встречи с главами МИД Армении и Азербайджана выразили сожаление по поводу продолжающейся в зоне конфликта гибели людей. "Всеобъемлющее урегулирование потребует компромиссов со всех сторон", - цитирует заявление сопредседателей корреспондент "Кавказского узла".

При этом глава МИД Азербайджана в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН призвал международное сообщество оказать давление на Армению, чтобы заставить эту страну выполнить резолюции Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту.

В 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, связанные с нагорно-карабахским конфликтом. Совбез подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, и призвал к "уважению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", заявив о "недопустимости применения силы для приобретения территорий".

Ситуацию в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".