Пашинян начал переговоры с депутатами парламента

02 октября 2018, 23:55

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал переговоры с парламентскими фракциями в здании Национального собрания, призвав своих сторонников не вступать в конфликт с депутатами.

Как сообщал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против принятия поправок в закон о регламенте Национального собрания. Сторонники Пашиняна по его призыву заблокировали здание парламента. В своем выступлении перед митингующими Пашинян заявил о контрреволюции в Армении. Премьер анонсировал свою отставку и призвал своих сторонников по всей стране добиваться внеочередных парламентских выборов.

Законопроект о внесении изменений в закон "О регламенте Национального собрания Армении" сегодня был принят парламентариями в окончательном, втором чтении. Он позволяет парламенту продолжить работу при отставке премьер-министра. За законопроект проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Царукян", представляющего партию "Процветающая Армения".

После выступления на митинге Никол Пашинян направился в Национальное собрание для обсуждения сложившейся ситуации с фракциями. Сторонники премьера ворвались вслед за ним на территорию парламента, скандируя "РПА, уходи!", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По призыву депутатов от фракции блока "Елк" активисты не стали прорываться внутрь здания парламента, но остались под его стенами. Спустя некоторое время Никол Пашинян, находясь в здании парламента, вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook. Премьер призвал своих сторонников "не оскорблять депутатов и дать им возможность выйти из здания".

По состоянию на 23.27 мск в кабинете спикера парламента ведутся переговоры между Николом Пашиняном и представителями фракций. Сторонники премьера ожидают результатов переговоров у здания парламента, при этом ворота парламента открыты, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Никол Пашинян стал премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года, после массовых акций протеста против премьерства бывшего президента страны Сержа Саргсяна. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.