Жители села Азатамут потребовали отставки главы общины

02 октября 2018, 12:56

Жители села Азатамут Тавушской области Армении перекрыли дорогу Берд - Иджеван с требованием отставки главы общины Жоры Мартиросяна из-за махинаций с социальными выплатами.

По словам участников акции, Мартиросян оформлял на имена людей социальные выплаты, но адресаты не получали этих денег. Также они заявили, что в селе "царит атмосфера страха". Протестующие потребовали встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном для обсуждения вопроса отставки главы общины.

Пользователь соцсети Facebook Флора Хачатрян на своей странице опубликовала видео с места событий. В видеоролике видно скопление людей и машин на дороге. Также на акции присутствуют полицейские. Протестующие скандируют: "Жорик, уходи!", "Сделай шаг - отвергни Жору!", "Смелей!". На дороге образовалась пробка.

На место приехал губернатор Тавушской области Армении Ваге Галумян, который призвал жителей вернуться в село, продолжить свой протест перед зданием администрации общины, пока не обсудят проблему. Он предложил решить вопрос путем проведения референдума. Однако жители Азатамута не согласились. Они заявили, что прекратят акцию только тогда, когда им станет известна дата проведения референдума. В результате переговоров на 10 минут жители открыли дорогу в одностороннем порядке, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на видео в Facebook.

После участники протеста вновь перекрыли дорогу. Между активистами и водителями машин произошла небольшая потасовка, которая прекратилась после вмешательства полиции. Участники протеста призвали водителей, застрявших в пробке на дороге, "поехать к главе общины Жоре Мартиросяну и потребовать у него решения вопроса".

После долгих переговоров с губернатором Ваге Галумяном участники акции заявили, что дорогу вновь открывают в одностороннем порядке, пока "ответственные за область, присутствующие на месте, не принесут им заявление об отставке главы общины".

В данный момент сельчане не расходятся, продолжают оставаться на месте, перекрыв половину проезжей части автодороги, сообщила корреспондент "Кавказского узла" в 12.19 мск.

"Кавказский узел" также писал, что 1 октября жители Армении потребовали отставки главы общины Ани. Около 50 человек заблокировали вход в администрацию общины в городе Маралике, пригрозив заблокировать банк и почту. Причиной акции ее участники назвали халатное отношение главы общины к вопросу развития Маралика.