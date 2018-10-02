Пашинян уволил министров и анонсировал свою отставку

Законопроект о внесении изменений в закон "О регламенте Национального собрания Армении" сегодня был принят парламентариями в окончательном, втором чтении. Он позволяет парламенту продолжить работу при отставке премьер-министра. За законопроект проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Царукян", представляющего партию "Процветающая Армения".

Как сообщал "Кавказский узел" , премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в своем выступлении перед митингующими против принятия поправок в закон о регламенте Национального собрания заявил о контрреволюции в Армении и потребовал отставки Республиканской партии и политических сил, поддержавших изменения в закон.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ об освобождении от должностей министров от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн". Он заявил, что подаст в отставку после вступления указа в силу и призвал своих сторонников по всей стране добиваться внеочередных парламентских выборов.

Указы об увольнении министров Пашинян подписал сегодня на митинге, проходящем на проспекте Баграмяна, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Я подписал указ об увольнении министров от партий "Процветающая Армения" и армянской революционной федерации "Дашнакцутюн". С этого момента они считаются уволенными, уволены также губернаторы от этих партий", - сказал премьер-министр.

Таким образом, в числе снятых с должностей от партии "Процветающая Армения" оказались министр по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростомян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, министр спорта и по вопросам молодежи Левон Ваградян и министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, от партии "Дашнакцутюн" - министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр сельского хозяйства Артур Хачатрян.

Свое решение Пашинян объяснил тем, что в стране сформировалась новая политическая ситуация, а принятый парламентом законопроект он назвал попыткой контрреволюции и посягательством на власть Армении и народ.

Решение об увольнении губернаторов от "Процветающей Армении" и "Дашнакцутюн", по его словам, будет принято на предстоящем правительственном заседании.

Он также заявил о том, что проведение внеочередных парламентских выборов принципиально, так как нынешний состав парламента Армении не представляет армянский народ.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в декабре, заявил Никол Пашинян сегодня по результатам встречи со спикером парламента Арой Баблояном и главой фракции Республиканской партии Армении в парламенте Ваграмом Багдасаряном.

"Выборы должны состояться, поскольку нынешний парламент отвергнут народом. Кроме этого, проведение внеочередных парламентских выборов являлось одним из условий бархатной революции, оно также было включено в правительственную программу", - отметил Пашинян.

Он напомнил, что "на выборах в Совет старейшин Еревана блок "Мой шаг" набрал около 80% голосов, а это означает, что внеочередные парламентские выборы должны пройти неотлагательно".

По данным ЦИК, на выборах в Совет старейшин Еревана, которые состоялись 23 сентября, за блок «Мой шаг» проголосовали 294 092 избирателей (79,4%), за партию «Процветающая Армения» – 25 218 избирателей (6,8%) и за блок «Луйс» – 18 114 избирателей (4,89%).

Премьер-министр отметил, что, согласно закону, принятый законопроект вступит в силу в случае его подписания президентом в течение 21 дня. Глава республики также может подать в Конституционный суд для проверки конституционности законопроекта. На митинге Пашинян обратился к президенту Армении Армену Саргсяну с призывом не подписывать новый законопроект.

Он также сказал, что на следующий день после того, как указ об увольнении министров и губернаторов вступит в силу, он сам подаст в отставку. "Это для того, чтобы никто не подумал, что я дрожу за кресло премьера", - сказал Пашинян.

"После этого через семь плюс один день парламент должен будет избрать нового премьера, в случае, если не изберет, через такое же время он должен вновь избрать его. Если и в этот раз не изберет, должны быть назначены внеочередные выборы", - пояснил Пашинян. Он добавил, что народ не должен допустить того, чтобы парламент избрал премьера в течение этих двух недель.

Напомним, сегодня жители Еревана вышли на акцию протеста против поправок в закон о регламенте Национального собрания, который разрешает парламенту продолжать работу в случае отставки премьер-министра, после призыва Никола Пашиняна. Они заблокировали здание парламента Армении.