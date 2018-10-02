Сторонники Пашиняна заблокировали здание парламента

02 октября 2018, 19:52

Жители Еревана после призыва Никола Пашиняна собрались сегодня на акцию протеста против поправок в закон о регламенте Национального собрания.

Протестующие заблокировали все выходы из здания парламента, депутаты не могут выйти из здания.

Законопроект о внесении изменений в закон "О регламенте Национального собрания Армении", который сегодня был принят депутатами, обеспечивает парламенту продолжение работы при отставке премьер-министра.

Законопроект во втором, окончательном, чтении был принят единогласно, за него проголосовали 67 присутствовавших на заседании депутатов. Фракция блока "Елк" (Выход) не принимала участие в голосовании. К этому Никол Пашинян сам в прямом эфире на своей странице в Facebook призвал депутатов "Елк". Он назвал законопроект "контрреволюционным".

Члены фракции блока "Елк" считают, что принятием сегодняшних поправок Республиканская партия хочет воспрепятствовать роспуску парламента при отставке премьер-министра.

После принятия поправок Никол Пашинян призвал народ выйти на улицу, в частности, собраться у здания парламента Армении. Сам он тоже, как сообщает корреспондент "Кавказского узла", уже находится у парламента.

За законопроект о внесении изменений в закон "О регламенте Национального собрания Армении" проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Царукян", передает "Спутник-Армения".