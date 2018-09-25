Кочарян подал в суд иск против премьера Армении Пашиняна

25 сентября 2018, 10:40

Второй президент Армении Роберт Кочарян потребовал, чтобы суд признал клеветой высказывания Никола Пашиняна.

Как сообщал "Кавказский узел", второго президента Армении Роберта Кочаряна арестовали 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. 13 августа Апелляционный суд отменил решение о его аресте, сославшись на неприкосновенность бывшего президента, однако в начале сентября следователи взяли с него подписку о невыезде. 11 сентября глава Службы нацбезопасности республики заявил, что в отношении Кочаряна возбуждено новое уголовное дело о финансовых махинациях и отмывании денег.

После разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, 1-2 марта 2008 года в Ереване произошли массовые беспорядки. В столкновениях с полицейскими погибли десять человек, более 250 были ранены. 1 марта Роберт Кочарян, занимавший президентский пост, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении". Уголовное дело в связи с этими событиями в Ереване было возбуждено после прихода к власти лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Кочарян подал иск против премьер-министра страны Никола Пашиняна, в котором потребовал защитить свои честь и достоинства от публичной клеветы, передают сегодня сообщение, опубликованное на сайте судебной информационной системы "Новости Армении". При этом о том, какие именно высказывания Пашиняна вызвали недовольство Кочаряна, не сообщается.

Поводом для иска стали слова о неправомерности освобождения Кочаряна, сказанные Пашиняном во время визита во Францию 14 сентября, сообщает со ссылкой на представителя бывшего президента в суде Айка Аоумяна News.am.

Во время встречи с армянской общиной Парижа Пашинян представил разъяснения касательно Кочаряна в связи прослушиванием телефонного разговора глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы Армении, пишет Arminfo.info. "Что касается формулировки по освобождению Роберта Кочаряна - неприкосновенность. Что значит быть неприкосновенным? То есть можно организовать убийства людей и быть неприкосновенным?" - цитирует слова из беседы премьера, которые Кочарян посчитал клеветой, его адвокат.

При этом бывший президент не потребовал компенсацию, речь идет о публичных извинениях, уточнил он.

"Премьер-министр Никол Пашинян в своих публичных выступлениях делал заявления по поводу событий 1 марта 2008 года, заявления, оскорбительные для чести и достоинства Роберта Кочаряна", - цитирует адвоката бывшего главы республики Арама Орбеляна ТАСС.

Роберт Кочарян с 1998 по 2008 год был президентом Армении, на этом посту его сменил Серж Саргсян. После двух президентских сроков Саргсян снова стал руководителем страны в статусе премьер-министра, но после массовых протестов подал в отставку. 8 мая 2018 года премьер-министром и фактическим руководителем Армении стал Никол Пашинян. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.