Роберт Кочарян. Фото https://arm-world.ru/ludi/8302-robert-kocharyan.html

25 сентября 2018, 10:40

Кочарян подал в суд иск против премьера Армении Пашиняна

Второй президент Армении Роберт Кочарян потребовал, чтобы суд признал клеветой высказывания Никола Пашиняна.

Как сообщал "Кавказский узел", второго президента Армении Роберта Кочаряна арестовали 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. 13 августа Апелляционный суд отменил решение о его аресте, сославшись на неприкосновенность бывшего президента, однако в начале сентября следователи взяли с него подписку о невыезде. 11 сентября глава Службы нацбезопасности республики заявил, что в отношении Кочаряна возбуждено новое уголовное дело о финансовых махинациях и отмывании денег.

После разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, 1-2 марта 2008 года в Ереване произошли массовые беспорядки. В столкновениях с полицейскими погибли десять человек, более 250 были ранены. 1 марта Роберт Кочарян, занимавший президентский пост, ввел в Армении чрезвычайное положение, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении". Уголовное дело в связи с этими событиями в Ереване было возбуждено после прихода к власти лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Кочарян подал иск против премьер-министра страны Никола Пашиняна, в котором потребовал защитить свои честь и достоинства от публичной клеветы, передают сегодня сообщение, опубликованное на сайте судебной информационной системы "Новости Армении". При этом о том, какие именно высказывания Пашиняна вызвали недовольство Кочаряна, не сообщается.

Поводом для иска стали слова о неправомерности освобождения Кочаряна, сказанные Пашиняном во время визита во Францию 14 сентября, сообщает со ссылкой на представителя бывшего президента в суде Айка Аоумяна News.am.

Во время встречи с армянской общиной Парижа Пашинян представил разъяснения касательно Кочаряна в связи прослушиванием телефонного разговора глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы Армении, пишет Arminfo.info. "Что касается формулировки по освобождению Роберта Кочаряна - неприкосновенность. Что значит быть неприкосновенным? То есть можно организовать убийства людей и быть неприкосновенным?" - цитирует слова из беседы премьера, которые Кочарян посчитал клеветой, его адвокат.

При этом бывший президент не потребовал компенсацию, речь идет о публичных извинениях, уточнил он.

"Премьер-министр Никол Пашинян в своих публичных выступлениях делал заявления по поводу событий 1 марта 2008 года, заявления, оскорбительные для чести и достоинства Роберта Кочаряна", - цитирует адвоката бывшего главы республики Арама Орбеляна ТАСС.

Роберт Кочарян с 1998 по 2008 год был президентом Армении, на этом посту его сменил Серж Саргсян. После двух президентских сроков Саргсян снова стал руководителем страны в статусе премьер-министра, но после массовых протестов подал в отставку. 8 мая 2018 года премьер-министром и фактическим руководителем Армении стал Никол Пашинян. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.

Примечание:

"Племянник Сержа Саргсяна освобожден под залог", "Овик Абрамян обвинен в незаконном предпринимательстве", "Глава администрации Кочаряна обвинен в давлении на Конституционный суд Армении".

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