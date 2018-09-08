Овик Абрамян обвинен в незаконном предпринимательстве

08 сентября 2018, 21:46

Бывшему премьеру Армении Овику Абрамяну предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Он назвал уголовное преследование местью за критику властей.

"Кавказский узел" писал, что 30 августа бывший премьер Армении Овик Абрамян, его брат Генрих Абрамян и бывший глава армянской полиции Алик Саргсян были заподозрены в превышении служебных полномочий и мошенничестве. Кроме того, Генрих Абрамян ранее был обвинен в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

Дело о мошенничестве возбуждено на основании заявления директора горнодобывающей компании "Авазаатик". По его словам, в 2008 году трое подозреваемых потребовали от него 60% доли компании, сообщило следствие.

Бывшему премьеру предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 309 УК Армении) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (статья 310), сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Специальной следственной службы. "В отношении Овика Абрамяна избрана мера пресечения подписка о невыезде", - отметил сотрудник пресс-службы.

Сам Овик Абрамян считает уголовное дело отместкой за критику властей. Он обвинил власти Армении в подавлении свободы слова и инакомыслия.

Абрамян отметил, что в начале августа силовики обыскали квартиры и строения, принадлежащие ему и его ближайшему окружению. "Во время обысков ничего не было обнаружено, но тем не менее правоохранители забрали мой паспорт, грубо нарушив законодательство Армении. Обыск был проведен также на механическом заводе, территорию которого попытались связать с моим именем, а обнаруженное оружие - с делом «1 марта». Мишенью такого цепного искажения фактов был я", - написал он сегодня на своей странице в Facebook.

3 июля следователи возбудили уголовное дело о насильственном свержении конституционного строя в связи с событиями в Ереване 1-2 марта 2008 года. Его фигурантами, в частности, стали второй президент Аромении Роберт Кочарян и генерал-полковник Микаел Арутюнян, который тогда возглавлял Минобороны Армении.

Напомним, что Овик Абрамян занимал должность премьер-министра Армении с 13 апреля 2014 года по 8 сентября 2016 года. В январе 2017 года он вышел из состава правящей на тот момент Республиканской партии Армении, сообщается в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографической справке об Овике Абрамяне.