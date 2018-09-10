Айк Саргсян (справа). Фото: Пресс-служба Радио Свобода (RFE/RL)

10 сентября 2018, 14:18

Племянник Сержа Саргсяна освобожден под залог

Суд постановил освободить из-под стражи племянника третьего президента Армении Айка Саргсяна, сообщила защита.

Как писал "Кавказский узел", в июле было возобновилено производство уголовного дела о стрельбе в Ереване в 2007 году с участием Айка Саргсяна. Он обвинен в покушении на убийство и незаконном приобретении и хранении оружия и с 11 июля находился под стражей.

Сегодня суд первой инстанции удовлетворил ходатайство защиты, и Айк Саргсян был освобожден после внесения 50 миллионов драмов (около 102612 долларов) залога, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Ерем Саргсян.

Прокурор настаивал на аресте обвиняемого, напомнив, что Айка Саргсяна задержали в аэропорту "Звартноц", когда он хотел покинуть страну. По мнению следствия, это означает, что Айк Саргсян может в дальнейшем попытаться скрыться от следствия, рассказал адвокат. Ерем Саргсян пояснил, что его подзащитного задержали, когда тот улетал в отпуск.

Напомним, что еще один племянник Сержа Саргсяна, Нарек Саргсян, объявлен в розыск после того, как силовики обнаружили в его квартире наркотики и оружие. Брат бывшего президента Армении Левон Саргсян обвинен по делу о незаконном обогащении и также объявлен в розыск. Обвинения и предъявлены сыну и дочери Левона Саргсяна.

Уголовное преследование родственников Сержа Саргсяна началось после того, как его на посту премьер-министра сменил оппозиционный лидер Никол Пашинян. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.

Примечание:

"Парламентарии отклонили просьбу осудить разгон демонстрантов в Ереване", "Гукасян отказался признать вину в организации ереванских беспорядков", "Содокладчик ПАСЕ указал на необходимость раскрытия убийств 1 марта 2008 года в Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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