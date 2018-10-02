Пашинян заявил о контрреволюции в Армении

02 октября 2018, 21:44

Премьер-министр Армении Никола Пашинян в своем выступлении перед митингующими против принятия поправок в закон о регламенте Национального собрания потребовал отставки Республиканской партии Армении и политических партий, поддержавших эту инициативу.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня жители Еревана после призыва Никола Пашиняна собрались на акцию протеста против поправок в закон о регламенте Национального собрания, который позволяет парламенту продолжить работу при отставке премьер-министра.

Тысячи людей собрались на проспекте Баграмяна, все входы в здание парламента заблокированы, активисты собственными машинами перекрыли все улицы, ведущие к нему, а выезжающие с прилегающей к зданию территории автомобили проверяются лично Пашиняном, чтобы ни один депутат не смог покинуть парламент, передает корреспондент "Кавказского узла". Перекрыты перекресток Прошяна с Баграмяном и Демирчяна с Баграмяном, движение на проспекте Баграмяна остановлено.

Премьер-министр Никол Пашинян собрал протестующих на митинг перед зданием Национальной Академии наук на проспекте Баграмяна. Сторонники Пашиняна скандируют: "Внеочереденые выборы!", "Свободная независимая Армения!".

О внеочередных парламентских выборах в Армении в декабре 2018 года Никол Пашинян заявил сегодня после встречи со спикером парламента Армении Ара Баблояном и главой парламентской фракции Республиканская партия Армении Ваграмом Багдасаряном, передает "Спутник-Армения".