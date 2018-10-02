02 октября 2018, 21:44
Пашинян заявил о контрреволюции в Армении
Премьер-министр Армении Никола Пашинян в своем выступлении перед митингующими против принятия поправок в закон о регламенте Национального собрания потребовал отставки Республиканской партии Армении и политических партий, поддержавших эту инициативу.
Как сообщал "Кавказский узел", сегодня жители Еревана после призыва Никола Пашиняна собрались на акцию протеста против поправок в закон о регламенте Национального собрания, который позволяет парламенту продолжить работу при отставке премьер-министра.
Тысячи людей собрались на проспекте Баграмяна, все входы в здание парламента заблокированы, активисты собственными машинами перекрыли все улицы, ведущие к нему, а выезжающие с прилегающей к зданию территории автомобили проверяются лично Пашиняном, чтобы ни один депутат не смог покинуть парламент, передает корреспондент "Кавказского узла". Перекрыты перекресток Прошяна с Баграмяном и Демирчяна с Баграмяном, движение на проспекте Баграмяна остановлено.
Премьер-министр Никол Пашинян собрал протестующих на митинг перед зданием Национальной Академии наук на проспекте Баграмяна. Сторонники Пашиняна скандируют: "Внеочереденые выборы!", "Свободная независимая Армения!".
О внеочередных парламентских выборах в Армении в декабре 2018 года Никол Пашинян заявил сегодня после встречи со спикером парламента Армении Ара Баблояном и главой парламентской фракции Республиканская партия Армении Ваграмом Багдасаряном, передает "Спутник-Армения".
"Принятием законопроекта сегодня официально объявили о контрреволюции", - заявил на акции протеста Пашинян. По его словам, "с политического поля Армении должны уйти как Республиканская партия Армении, так и все политические силы, которые поддержали ее при принятии законопроекта "О регламенте Национального собрания Армении".
На проспекте Баграмяна, согласно данным правоохранителей, собрались несколько десятков людей, еще столько же направляются сюда с разных концов Еревана, добавил Пашинян.
Полиция "не видит никаких оснований для разгона демонстрантов, поскольку люди вышли спонтанно на улицу защитить свои права", - заявил присутствующий на проспекте Баграмяна глава полиции Армении Валерий Осипян.
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"