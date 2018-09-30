ЦИК Армении подвел итоги выборов в Совет старейшин Еревана

30 сентября 2018, 13:45

Блок премьер-министра Никола Пашиняна «Мой шаг» получил 57 из 65 мандатов столичного совета. Еще двум политическим силам, вошедшим в Совет старейшин, досталось восемь мандатов, сообщили сегодня в ЦИК Армении.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября в столице Армении прошли выборы в Совет старейшин Еревана. Явка на выборах составила 43,65%. Блок "Мой шаг", в который входит возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном партия "Гражданский договор", согласно предварительным данным голосования, лидировал с большим преимуществом.

Центризбирком сегодня подвел итоги голосования в Совет старейшин Еревана, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ЦИК Армении Эрмине Арутюнян.

Она отметила, что ЦИК не зафиксировал каких-либо нарушений, которые могли повлиять на итоги голосования.

«57 из 65 мандатов получил блок «Мой шаг», пять мандатов – партия «Процветающая Армения», еще три мандата – блок «Луйс», - заявила Арутюнян.

Согласно итоговому протоколу Центризбиркома, на прошедших 23 сентября выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие 370 638 из 848 343 избирателей или 43,65% обладающих правом голоса жителей столицы.

По данным ЦИК, за блок «Мой шаг» проголосовали 294 092 избирателей (79,4%), за партию «Процветающая Армения» –25 218 избирателей (6,8%) и за блок «Луйс» – 18 114 избирателей (4,89%).

Отметим, что по итогам голосования лишь две политические силы преодолели проходной барьер, который составляет для партий 6%, а для блоков – 8%. Однако, согласно пункту 3 статьи 141 Избирательного кодекса Армении, если по итогам голосования проходной барьер преодолели менее трех партий и блоков, то в распределении мандатов участвуют три политические силы, набравшие максимальное число голосов избирателей.

В соответствии с законом «О местном самоуправлении города Ереван», столичный совет, сформированный по партийному принципу, избирает мэра большинством голосов.