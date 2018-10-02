Бакинские политологи предупредили об опасности эскалации карабахского конфликта

02 октября 2018, 05:00

Комитет "Карабах", организовавший митинг за силовое решение карабахского конфликта, намерен и впредь проводить акции с требованиям к властям Азербайджана начать решительные действия для восстановления территориальной целостности страны, заявил член комитета Акиф Наги. В азербайджанском обществе есть запрос на силовое решение карабахского конфликта, считает Тогрул Джуварлы. Митинг с "силовой повесткой" организован самими властями, предположил Зардушт Ализаде. Попытка новых властей Армении вернуть за стол переговоров НКР была отвергнута Азербайджаном, отметил Расим Мусабеков.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября в Баку прошел митинг, участники которого потребовали от властей Азербайджана приступить к силовому "освобождению Карабаха". По словам члена комитета "Карабах", главы "Организации освобождения Карабаха" Акифа Наги, власть и оппозиция должны консолидироваться в карабахском вопросе. Представитель официального Баку назвал митинг неуместным, поскольку власть использует все ресурсы для решения карабахского конфликта "как посредством дипломатии, так и усилением армии".

По словам члена комитета "Карабах" Акифа Наги, митинг был организован "с целью повышения общественной активности для решения карабахского конфликта".

"Я считаю, что мы достигли цели. Несмотря на скептические посты в социальных сетях о том, что в обществе апатия, а митинг будет малолюдным, тысячи людей пришли на акцию. Причем это были представители разных категорий и групп населения – сторонники и противники власти, люди, потерявшие свои очаги на оккупированных землях, ветераны войны, молодежь, интеллигенция, рабочие и др." - сказал Наги 1 октября корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан считает оккупированными территории, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха. "Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

По его словам, общество устало от бесплодных переговоров.

"Мы показали волю общества. Власть должна учитывать настроения народа", - сказал он.

Наги заявил, что комитет «Карабах» продолжит работу по давлению на власть с целью принятия решительных действий по «освобождению оккупированных территорий Азербайджана».

«Пусть власть сама решает, как это делать, дипломатическим или силовым путем. Но надо срочно действовать, народ больше не может терпеть продолжения оккупации... Апрельская война 2016 года, показала боеспособность азербайджанской армии», - сказал Наги.

Перемирие, которое было объявлено после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В зоне конфликта обстрелы ведутся в течение двух лет каждый день, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Люди продемонстрировали поддержку силовому пути решения Карабахского конфликта

Митинг 29 сентября показал, что общество очень быстро может самоорганизоваться, когда речь идет о карабахском конфликте, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

"Акцию проводили, в общем-то, небольшие политические партии. Традиционные оппозиционные силы – Национальный совет демократических сил, партия «Мусават», а также появившаяся относительно недавно политическая партия «Республиканская альтернатива» не участвовали в подготовке и проведении митинга. Всем казалось, что на акцию выйдут едва ли 500-600 человек. Но на митинг пришли не менее 3-4 тысяч человек. Причем, организаторы не имели ни медийной поддержки, ни административных ресурсов", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что агитация шла только в социальных сетях.

"Тем не менее, вышли достаточно много людей на фоне общей общественной апатии. Люди пришли и продемонстрировали поддержку силовому пути решения карабахского конфликта, так как переговоры ведутся четверть века и не привели даже к малейшим подвижкам», - сказал он.

При этом он отметил, что не видит связи между митингом и беседой лидеров Азербайджана и Армении в Душанбе.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян побеседовали 28 сентября в Душанбе на саммите стран СНГ. По данным пресс-службы президента Азербайджана, они "выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня... на линии соприкосновения сторон и на границе между Армений и Азербайджаном". В свою очередь, Никол Пашинян сообщил, что еще одним важным решением стала организация оперативной связи между лидерами двух стран.

«Я думаю, что к этому (митингу) организаторов побудили предпринятые в то время шаги со стороны руководства Армении. Никол Пашинян стал вновь выступать за изменение формата переговоров и присоединения Карабаха... В довершение всего Армения провела учения, на которых моделировала ситуацию «Объявления войны Азербайджану»... Партии, входящие в комитет «Карабах», видимо, уловив эти настроения, решили взять инициативу на себя и заодно заявить еще раз о себе», - отметил Джуварлы.

С 11 по 13 сентября в Армении прошли учения "Шант-2018", по сценарию которых Армения возвратила условно утраченные территории. МИД Азербайджана резко отреагировал на сценарий учений и обвинил Армению в срыве мирных переговоров.

Митинг за "силовую операцию" в Нагорном Карабахе организовали власти

Политолог Зардушт Ализаде придерживает точки зрения, что митинг был инициирован из администрации президента для имитации "всенародного протеста".

«Митинг проводился фактически под руководством Организации освобождения Карабаха – маргинальной структуры, которая, по сути, толком не разбирается в конфликте», - сказал Ализаде корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, властям понадобился митинг, чтобы Алиев смог показать, что "за его жесткой риторикой стоит народ".

Если Пашинян продолжит политику предыдущих руководителей, война неминуема

Тогрул Джуварлы придерживается иной точки зрения.

«Руководству Азербайджана дополнительных аргументов для ужесточения своей позиции на переговорах или даже начала военных действий по освобождению оккупированных территорий не нужно. Международное право на стороне Азербайджана и есть четыре резолюции СБ ООН, требующие вывода армянских войск с захваченных азербайджанских территорий. С другой стороны, Азербайджан пережил гуманитарную катастрофу и миллион вынужденных переселенцев уже 25-26 лет ожидают возвращения в родные места», - сказал Джуварлы.

В связи с армяно-азербайджанским конфликтом вокруг Нагорного Карабаха в 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции. Совбез ООН подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, и призвал к "уважению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и границ", также заявив о "недопустимости применения силы для приобретения территорий".

"Николу Пашиняну нужно укреплять власть. Для этого он должен провести досрочные выборы, а они могут быть успешны, если будет спокойно в Карабахе. Азербайджан, думаю, может пойти на встречу и избежать эскалации до упрочения власти Пашиняна. А дальше – если у новой власти в Армении будет политическая воля, может быть запущен механизм поэтапного урегулирования конфликта – освобождения районов вокруг бывшей НКАО и предоставление региону временного статуса с взаимными обязательствами не начинать войну и продолжать переговоры до полного политического урегулирования", - сказал он.

По его словам, только при устойчивом мире с Азербайджаном Армения сможет наладить экономические связи и транспортные коммуникации, как с ним, так и Турцией.

"Если же Пашинян продолжит после укрепления своей власти политику предыдущих руководителей, то война будет просто неминуемой. Азербайджан уже обладает весомым военным преимуществом для проведения успешных операций и освобождения своих территорий», - отметил Джуварлы.

Он ответил, что политическая власть Алиева сильна и способна выдержать любое давление.

«Другой вопрос, что само общество Азербайджана монолитно в Карабахском вопросе в том смысле, что конфликт не может быть решен за счет территориальных уступок со стороны Азербайджана. Алиев не может не учитывать эти настроения. Ни он, ни кто другой не пойдут на подписание соглашений, не предусматривающих Нагорный Карабах в составе Азербайджане. Вместе с тем, власть Алиева сильна, чтобы принять компромиссный поэтапный вариант мирного урегулирования с отсрочкой выработки окончательного статуса Нагорного Карабаха на неопределенное время», - отметил Джуварлы.

Он отметил, что «как это ни парадоксально, Алиев является и партией войны, и партией мира одновременно».

Если после парламентских выборов в Армении не начнутся реальные переговоры, чаша терпения Азербайджана лопнет

Руководство Азербайджана может вести диалог с правительством Пашиняна, если предметом переговоров станут вопросы политического урегулирования, сказал корреспонденту "Кавказского узла" азербайджанский политолог, член комитета национального собрания по международным отношениям Расим Мусабеков.

«Новые власти Армении пытались изменить формат переговоров. Они заявляли, что переговоры по урегулированию карабахского конфликта должны вестись между Азербайджаном и сепаратистами Карабаха. Однако эта деструктивная позиция была отвергнута Баку и не нашла поддержки у международных посредников. И Ереван вынужден вернуться к прежнему формату», - сказал Мусабеков корреспонденту «Кавказского узла».

В июне Никол Пашинян высказался за возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров. Он назвал переговоры неэффективными, если в них не будет участвовать одна из сторон конфликта - власть Нагорного Карабаха.

По его мнению, заявление Пашиняна о том, что он рад договоренности с президентом Азербайджана о мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения войск, связано с его стремлением провести досрочные парламентские выборы в спокойной и безопасной для себя обстановке.

«Посредством министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна он посылает месседжи о готовности к конструктивным переговорам после парламентских выборов и упрочнения новой власти. Очевидно, главы МИД Азербайджана и Армении на прошлой неделе в Нью-Йорке три часа вдвоем и с сопредседателями Минской группы обсуждали не популистские заявления из Еревана, а предложения, позволяющие возобновить субстантивные (предметные) переговоры вокруг вопросов политического урегулирования карабахского конфликта", - подчеркнул Мусабеков.

Он также считает, что если после парламентских выборов в Армении новая власть не начнет реальные переговоры по поэтапному политическому урегулированию конфликта, то чаща терпения Азербайджана переполнится, и вместо дипломатов могут "заговорить" военные.