Армения и Азербайджан поспорили о потерях в зоне конфликта

17 сентября 2018, 13:07

Минобороны Азербайджана отвергло сегодня озвученную премьер-министром Армении Николом Пашиняном информацию о гибели трех азербайджанских военнослужащих.

Как писал "Кавказский узел", главы сельских общин 15 и 16 сентября заявили об обстреле Азербайджаном приграничных армянских сел Чинари и Коти. При этом житель села Коти получил ранение. Сегодня стало известно о новом обстреле села Коти и обстреле приграничного села Баганис. Азербайджан, в свою очередь, насчитал 93 обстрела своих позиций за сутки, сообщило сегодня Минобороны республики.

2 апреля 2016 года конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился, в течение трех дней шли бои с применением танков, авиации и артиллерийских орудий. 5 апреля было объявлено о заключении перемирия, однако это не остановило противостояние, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В июле министр обороны Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян назвал беспрецедентным затишье в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и подчеркнул, что эскалация в зоне конфликта может произойти "в сентябре-октябре". Учения в Армении и Азербайджане в сентябре смоделировали возобновление войны.

16 сентября премьер-министр Никол Пашинян заявил об ответе Армении на обстрелы сел. "За последние три дня ВС Армении вынуждены были уничтожить трех азербайджанских солдат. И это было сделано не из-за того, что нам это приносит удовольствие, а потому, что ВС Азербайджана стреляли по нашим селам – Коти, Баганису, Мовсесу. И заставить их замолчать было единственным способом успокоить ситуацию", - цитирует сегодня слова Пашиняна tert.am.

Премьер-министр Армении также напомнил, что его сын служит в армии и призвал главу Азербайджана Ильхама Алиева также направить своего сына на передовую.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. В начале июня Никол Пашинян высказался за возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров.

В интервью французскому изданию Le Monde 15 сентября Никол Пашинян призвал Азербайджан вести переговоры с Нагорным Карабахом. "Я не понимаю, где здесь логика: говорить, что Нагорный Карабах должен быть в составе Азербайджана, но при этом не желать говорить с ним об этом? Азербайджан сам себе противоречит", - процитировало заявление Пашиняна "Sputnik-Армения".

Минобороны Азербайджана сообщило об отсутствии потерь в зоне конфликта

Министерство обороны Азербайджана выступило сегодня с опровержением заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о гибели трех азербайджанских солдат.

В Минобороны Азербайджана сочли, что информация о потерях, предоставленная премьер-министру Армении военным руководством ложная, передает сегодня Trend.

"Премьер-министр, в свою очередь, с большим воодушевлением донес до своего народа эту ложную информацию, пытаясь таким образом отвлечь его от своей политики", - процитировало издание представителя Минобороны Азербайджана.

В ведомстве также подчеркнули, что подразделения ВС Азербайджана не несли никаких потерь и ситуация полностью под контролем.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".