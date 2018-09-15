Эрдоган подтвердил в Баку поддержку Азербайджана в карабахском конфликте

15 сентября 2018, 21:09

Сильная армия является главным условием разрешения карабахского конфликта, и ее мощь растет, заявил глава Азербайджана на параде, посвященном 100-летию освобождения Баку. Президент Турции, также присутствовавший на параде, заявил, что его страна не восстановит отношений с Арменией, пока не будет урегулирован конфликт.

Парад с участием азербайджанских и турецких военных прошел сегодня на бакинской площади Азадлыг (Свободы). Он начался в 16:00 (15:00 мск) и продолжался около часа. Как и на июньском параде, посвященном 100-летию вооруженных сил страны, сегодня были продемонстрированы все виды военной техники и вооружений, имеющихся в распоряжении Азербайджана.

Американские вертолеты, крылатые ракеты и другие вооружения, представленные на параде в Баку 26 июня, подтвердили заявления о превосходстве азербайджанской армии над противником и свидетельствуют о готовности Азербайджана к масштабным боевым действиям в зоне карабахского конфликта, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Особенностью парада стал марш конных и пеших военных, одетых в турецкую и азербайджанскую форму столетней давности. Они символически восстановили картину победного марша войск после освобождения Баку в 1918 году.

В заключение самолеты ВВС Азербайджана и Турции показали в бакинском небе фигуры высшего пилотажа. Во время парада на Бакинской бухте выстроились корабли ВМС и береговой охраны пограничных войск Азербайджана.

Главы Турции и Азербайджана заявили о тюркском единстве

Парад предварили выступления президентов двух стран – Ильхама Алиева и Реджепа Эрдогана. "Основным условием, необходимым для восстановления территориальной целостности Азербайджана, является наличие сильной армии. И сегодня мощь Азербайджанской армии увеличивается", - заявил на параде Ильхам Алиев.

Сегодняшний праздник он назвал "днем турецко-азербайджанского братства". "Наступит день, когда наши флаги будут развеваться на всех наших территориях, которые сегодня под оккупацией", - сказал глава Азербайджана.

Азербайджан считает оккупированными территории, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха. "Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Алиев отметил, что правительство Азербайджанской демократической республики, провозглашенной в мае 1918 года, первое время вынуждено было работать в Гяндже, и перебралось в Баку только благодаря помощи пришедшей из Турции Кавказской исламской армии. А в 1991 году, когда Азербайджан провозгласил свою независимость, Турция стала первой страной, которая его признала. "В мире нет второго такого примера, чтобы две страны так были тесно связаны, являлись бы опорой друг друга", - заключил Алиев.

Реджеп Эрдоган, со своей стороны, заявил, что Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан, в том числе в вопросе о принадлежности Нагорного Карабаха. "Турция будет поддерживать все усилия Азербайджана. Мы хотим прекращения страданий одного миллиона азербайджанских беженцев", - отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция не установит отношений с Арменией и не откроет границ с ней, пока не будет урегулирован карабахский конфликт. "Ожидания открытия нами границ теми, кто виновен в оккупации 20% территории наших братьев и не позволяет более миллиону наших братьев вернуться в свои дома - пустая трата времени", - заявил Эрдоган.

Совместный военный парад азербайджано-турецких военных и участие в нем лидеров двух стран - не просто дань истории, отметил корреспонденту "Кавказского узла" член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

"Это было послание о том, что Азербайджан не одинок, и Анкара всегда готова выступить в защиту Баку, если последуют угрозы со стороны крупных центров региональных и международных сил. Ведь и сегодня и на юге, и на севере все еще есть недоброжелатели Азербайджана, которые никак не могут согласиться с независимостью республики. Совместный парад показал незыблемость азербайджано-турецкого союза и необходимость учета этого фактора всеми силами, имеющими интересы и амбиции в регионе. Такая поддержка помогает Баку в более уверенном отстаивании своих интересов в диалоге с региональными и международными центрами", - считает Джуварлы.

Он отметил, что речь о военном вмешательстве Турции в карабахский конфликт не идет. "Турция не станет вмешиваться в Карабахский конфликт, поскольку Азербайджан сам в состоянии справиться с задачей освобождения своих территорий. Другой вопрос в том, что Турция является гарантом того, чтобы Азербайджану крупные международные акторы не навязали бы невыгодный, капитулянтский мир. Турция, согласно условиям Московского и Карского договоров от 1921 года с Советской Россией, является гарантом безопасности Нахичеванской автономной республики. С другой стороны, Турция поставляет Азербайджану современные вооружения, необходимые для усиления армии", - пояснил Тогрул Джуварлы.

Отметим, что оппозиционные силы, партия "Мусават" и Национальный совет демократических сил, отметили день 15 сентября посещением Мемориала турецким воинам на Аллее шехидов.

Историки рассказали о значении событий столетней давности

Один из итогов освобождения Баку 15 сентября 1918 года состоит в том, что это обеспечило безопасность тюрко-мусульманского населения города, пояснил политический обозреватель информационного агентства Turan, исследователь истории Азербайджана начала ХХ века Тофиг Тюркель.

"В марте-апреле вооруженные отряды большевистского правительства во главе со Степаном Шаумяном и армянской партии «Дашнакцутюн» под предлогом классовой борьбы совершили массовые убийства тюрко-мусульманского населения в Баку и других восточных уездах Азербайджана. В конце июля власть Совнаркома сменило эсеро-меньшевистско-дашнакское правительство «Диктатура Центрокаспия». Несмотря на прекращение погромов и убийств, безопасность мусульман была очень зыбкой. В городе не было военной силы, способной их защитить. И вот, 15 сентября, с освобождением Баку, безопасность азербайджанского населения, наконец, была надежно обеспечена. Турецкая армия покинула Баку в ноябре 1918 года, в соответствии с условиями Мудросского соглашения, зафиксировавшего итоги Первой мировой войны для Турции, которая потерпела поражение вместо со своим союзником Германией. Однако к этому времени правительство АДР полностью контролировало территорию республики", - рассказал Тюркель в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

По его мнению, освобождение Баку имело значение и при определении границ Азербайджанской ССР. "Если бы Баку не был освобожден в 1918 году, то после захвата Закавказья в 1920-1921 годах Красной армией вряд ли Москва позволила бы Баку стать частью Азербайджанской ССР. Скорее всего, она была бы создана в западной части современного Азербайджана. А Баку, вероятно, стал бы отдельной областью, наподобие созданной на балтийском побережье после Второй мировой войны Калининградской области в составе РСФСР. Освобождение Баку позволило распространить суверенитет АДР на всю территории республики в провозглашенных ее границах. Впоследствии на этой территории была образования Азербайджанская ССР, а после распада СССР - современная Азербайджанская республика", - сказал Тюркель.

Он считает, что события 15 сентября 1918 года увековечены недостаточно. "В Баку нет ничего, что бы носило название «15 сентября». Не на должном уровне увековечена и память героев этих событий. Несмотря на установление мемориала турецким воинам, в Баку до сих пор нет памятника руководившему операцией по освобождению Баку турецкому военноначальнику Нури-паше.

Тюркель отметил, что взятие Баку было непростой задачей. "Турецкой армии противостояли многочисленные вооруженные формирования, находящиеся в подчинении «Диктатуры Центрокаспия», отряды дашнакской партии, казачье войско Лазаря Бичерахова, хорошо вооруженное благодаря помощи британского экспедиционного корпуса на Ближнем Востоке. Британцы также рвались к нефтяному Баку. Они даже прислали вооруженный отряд для «защиты» Баку от турецкой армии. Однако Нури-паше после разгрома противника в местечке Карамарьям в 250 километрах от Баку удалось с двух флангов, с севера и юга, продвинуться к Баку. Операция непосредственно по освобождению Баку началась 14 сентября с наступлением на рассвете. Кровопролитные бои продолжались более 30 часов и ближе к полудню 15 сентября противник капитулировал", - рассказал Тофиг Тюркель.

Важность событий 15 сентября 1918 года подчеркнул и доктор наук Натиг Мамедли. "Баку 100 лет назад был освобожден в результате редкого случая в мировой истории - проявления общетюркской солидарности. Освобождение Баку позволило АДР обрести столицу, стать полноценным государством, контролирующим всю свою территорию, добиться международного признания на Версальской мирной конференции", - сказал историк корреспонденту "Кавказского узла".