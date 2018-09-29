Участники митинга в Баку потребовали "силовой операции" в Нагорном Карабахе

29 сентября 2018, 21:01

Собравшиеся сегодня на митинге в Баку потребовали от властей Азербайджана приступить к силовому "освобождению Карабаха". Представитель официального Баку назвал митинг неуместным, поскольку власть использует все ресурсы для решения карабахского конфликта "как посредством дипломатии, так и усилением армии".

Как писал «Кавказский узел», митинг в столице Азербайджана проходил на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса Ясамальского района под лозунгами "Начать антитеррористическую операцию в Карабахе!", "Освобождение Карабаха!", "Возвращение вынужденных переселенцев в родные места!", "Нет двойным стандартам международных организаций", "Долой предвзятое посредничество международных структур", "Надежда только на тебя, азербайджанский солдат". Организатором акции, которая была согласована с властями, является общественный комитет «Карабах».

Как заявил, открывая митинг, член комитета «Карабаха», глава Организации освобождения «Карабаха» Акиф Наги, митинг был созван с целью «повышения общественной активности в вопросе освобождения Карабаха».

«26 лет наши территории находятся под оккупацией. Миллион вынужденных переселенцев не может вернуться в родные места. Настало время решительных действий. Власть и оппозиция должны консолидироваться в карабахском вопросе. Мы должны продемонстрировать целостную волю общества и потребовать от власти принятия радикальных шагов по освобождению территорий», - сказал Наги.

Глава Центра исследований безопасности, полковник-лейтенант спецслужб в отставке Ильхам Исмаил заявил, что правительство "должно отчитаться за то, что сделало для освобождения территорий за 25 лет пребывания у власти". По его словам, никакой реальной работы за это время не было сделано и власти "только имитировали деятельность по решению проблемы".

«Вы можете монополизировать всё. Но монополизировать карабахский вопрос и решать его в тайне от народа, вы не сможете», - заявил Исмаил, апеллируя к властям.

Он назвал ложными сообщения "провластной пропаганды о том, что Россия поможет в освобождении оккупированных территорий". "Нас кормят иллюзиями, что Россия, дескать, накажет Армению, вернет нам семь районов. Но когда смотришь на источники этой информации, выясняется, что после освобождения семи районов Карабах должен стать независимым. Прекратите обманывать народ иллюзиями», - заявил Исмаил.

В свою очередь, главный редактор газеты «Хурал» Аваз Зейналов выразил несогласие с мнением, что «ключи решения карабахской проблемы у Москвы». «Это очень ошибочное и вредное утверждение. Ключи от Карабаха ни в Москве, ни в Берлине, ни в Париже, ни в Вашингтоне. Они здесь, в Азербайджане», - заявил Зейналов.

Бывший глава МВД, глава Национально-демократической партии Искендер Гамидов заявил, что «освободить оккупированные территории можно только военным путем». Он раскритиковал власти за неспособность решения карабахского конфликта.

«Нам говорят, что Россия поможет в решении конфликта, и некоторые предлагают даже идти в ОДКБ. Это все обман. Если Азербайджан станет членом ОДКБ, то не только не решит карабахский вопрос, но еще больше окажется в кабале России и вовсе утратит свою независимость», - отметил Гамидов. Он предложил потребовать от властей силового решения конфликта.

Многие участники акции поддержали призыв Гамидова к властям лозунгами «В отставку!», передает корреспондент "Кавказского узла".

Председатель партии «Классического» Народного фронта Азербайджана Мирмахмуд Миралиоглу также заявил, что «власть либо должна решить карабахский конфликт, либо уйти».

«Победами в апреле 2016 года азербайджанская армия показала свою силу. Но у власти не хватило политической воли продолжить наступление до конца. Поэтому мы требуем от властей либо приступить к решительным действиям, либо уйти в отставку», - сказал Миралиоглу.

Азербайджан считает оккупированными территории, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха. "Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Ветеран Карабахской войны, бывший командир крупного соединения, полковник Хатаи Бахышов сказал, что участники войны готовы выполнить "приказ Верховного главнокомандующего освободить оккупированные территории". «Мы не хотим оставлять эту проблему следующим поколениям», - сказал Бахышов.

Митинг завершился около 17.00 (16.00 мск) оглашением резолюции. В ней содержатся требования к властям «начать антитеррористическую операцию по освобождению азербайджанских территорий», «освободить политзаключенных», «осуществить демократические реформы», принять «реальные меры по борьбе с коррупцией», усилить социальную защиту ветеранов и семей погибших военнослужащих. Также в резолюцию включен призыв к международным организациям и Минской группы ОБСЕ "потребовать от Армении прекращения оккупации азербайджанских территорий".

Митинг прошел без инцидентов. При этом организаторы не смогли называть число участников акции. «Митинг удался. Количество участников превзошло наши ожидания», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава ООК Акиф Наги.

«СМИ снимали акцию, и люди пусть сами оценят число участников. Самое главное - акция стала массовой и продемонстрировала волю и требование народа к власти безотлагательно начать освобождения оккупированных территорий», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава Народной партии Панах Гусейн.

В свою очередь Главное управление полиции города Баку заявило, что в акции участвовали до 2000 человек. «На митинге случаев грубого нарушения общественного порядка и правопорядка зарегистрировано не было», - говорится в пресс-релизе столичной полиции.

Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан», глава парламентского комитета по работе с общественными объединениями и религиозными структурами Сиявуш Новрузов считает, что карабахский конфликт решается не на митингах. По его словам, урегулированием конфликта занимаются власти Азербайджана и народ поддерживает эти усилия.

«Ильхам Алиев как президент и как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами предпринимает важные шаги по урегулированию конфликта. Проводится большая работа, которая осуществляется как в виде переговоров, так и усиления армии, оснащения ее новым вооружением. Примером тому являются два парада, проведенные недавно в Баку», - сказал Новрузов корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, все ресурсы и потенциал государства направлены на решение конфликта. «В то время как президент, парламент, правительство, другие государственные структуры прилагают усилия для решения конфликта проведение митинга, посвященного карабахскому вопросу, абсолютно неуместно. Группа лиц пытается использовать судьбоносной для Азербайджана вопрос для реализации своих политических интересов и амбиций, пытаясь завоевать себе на этом популярность», - отметил Новрузов.

Стороны карабахского конфликта регулярно заявляют об обстрелах своих позиций. Несмотря на то, что с апреля 2016 года в зоне конфликта действует перемирие, вооруженное противостояние между Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом не прекратилось, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".