29 сентября 2018, 15:45

Митинг с требованием решения карабахского конфликта проходит в Баку

Участники акции в Баку потребовали "начать антитеррористическую операцию в Карабахе" и освободить его.

Митинг в столице Азербайджана начался около 15.15 по местному времени (14.15 мск) на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса Ясамальского района. Акция, согласованная с городскими властями, проходит под лозунгами "Начать антитеррористическую операцию в Карабахе!", "Освобождение Карабаха!", "Возвращение вынужденных переселенцев в родные места!", "Нет двойным стандартам международных организаций", "Долой предвзятое посредничество международных структур", "Надежда только на тебя, азербайджанский солдат". Вокруг стадиона сосредоточены усиленные наряды полиции, передает корреспондент "Кавказского узла".

Стороны карабахского конфликта регулярно заявляют об обстрелах своих позиций. Несмотря на то, что с апреля 2016 года в зоне конфликта действует перемирие, вооруженное противостояние между Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом не прекратилось, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Акция с требованием решения карабахского конфликта проводится общественным комитетом "Карабах", в который входят 17 партий и общественных организаций, а также 13 ветеранов Карабахской войны. Комитет был учрежден в августе 2018 года с целью постоянного поддержания общественного внимания к карабахскому конфликту посредством проведения массовых акций, научных конференций, выставок и других мероприятий.

Азербайджан считает оккупированными территории, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха. "Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Алиев и Пашинян договорились вместе предотвращать инциденты на границе", "Армения и Азербайджан поспорили о потерях в зоне конфликта", "Эрдоган подтвердил в Баку поддержку Азербайджана в карабахском конфликте".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

29 сентября 2018, 17:00

  • Руслан Муцольгов доставлен в суд

    Лидер молодежного крыла "Яблока" в Ингушетии Руслан Муцольгов доставлен в Магасский городской суд для рассмотрения дела об административном правонарушении после акции противников передела чечено-ингушской границы.

29 сентября 2018, 16:45

29 сентября 2018, 15:45

29 сентября 2018, 15:03

29 сентября 2018, 14:23

  • 1 Мамед Ибрагим арестован в день освобождения из тюрьмы

    Советник председателя партии Народного фронта Азербайджана Мамед Ибрагим, отсидевший в колонии три года, арестован на два месяца по делу о хранении в камере ножа. 30 активистов партии провели у здания колонии акцию в его поддержку.

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи