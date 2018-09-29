Митинг с требованием решения карабахского конфликта проходит в Баку

29 сентября 2018, 15:45

Участники акции в Баку потребовали "начать антитеррористическую операцию в Карабахе" и освободить его.

Митинг в столице Азербайджана начался около 15.15 по местному времени (14.15 мск) на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса Ясамальского района. Акция, согласованная с городскими властями, проходит под лозунгами "Начать антитеррористическую операцию в Карабахе!", "Освобождение Карабаха!", "Возвращение вынужденных переселенцев в родные места!", "Нет двойным стандартам международных организаций", "Долой предвзятое посредничество международных структур", "Надежда только на тебя, азербайджанский солдат". Вокруг стадиона сосредоточены усиленные наряды полиции, передает корреспондент "Кавказского узла".

Стороны карабахского конфликта регулярно заявляют об обстрелах своих позиций. Несмотря на то, что с апреля 2016 года в зоне конфликта действует перемирие, вооруженное противостояние между Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом не прекратилось, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Акция с требованием решения карабахского конфликта проводится общественным комитетом "Карабах", в который входят 17 партий и общественных организаций, а также 13 ветеранов Карабахской войны. Комитет был учрежден в августе 2018 года с целью постоянного поддержания общественного внимания к карабахскому конфликту посредством проведения массовых акций, научных конференций, выставок и других мероприятий.

Азербайджан считает оккупированными территории, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха. "Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".