Учения в Армении и Азербайджане смоделировали возобновление войны

14 сентября 2018, 13:32

Армения и Нагорный Карабах провели, а Азербайджан анонсировал учения, которые имитируют резкое обострение военного противостояния в регионе. К действиям вооруженных сил подключились политические структуры - парламент Армении отрепетировал объявление войны, а МИД Азербайджана заявил о срыве мирных переговоров.

Как писал "Кавказский узел", несмотря на регулярные заявления о нарушении режима прекращения огня, в июле министр обороны Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян назвал беспрецедентным затишье в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Он также отметил усиление военной риторики Азербайджаном и подчеркнул, что эскалация в зоне конфликта может произойти "в сентябре-октябре".

2 апреля 2016 года конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился, в течение трех дней шли бои с применением танков, авиации и артиллерийских орудий. 5 апреля было объявлено о заключении перемирия. Стороны конфликта делали противоречивые заявления об изменении занимаемых позиций. На основе озвученной сторонами конфликта информации "Кавказский узел" сделал выводы о фиксации нового статус-кво, выгодного Азербайджану, который взял под контроль новые позиции. Однако это не остановило противостояние, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы с той и другой стороны не прекращались ни на сутки в течение двух лет после обострения конфликта, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Армения на учениях "Шант-2018" отработала реакцию госструктур на начало военных действий



По сценарию учений "Шант-2018", прошедших с 11 по 13 сентября, Армения возвратила условно утраченные территории, заявил начальник Генштаба вооруженных сил Артак Давтян.

"Мы вернули все условно утраченные территории по сценарию учений "Шант-2018". Противник вел маневры в нейтральной зоне, чему мы воспрепятствовали. Однако, по сценарию, приграничная зона была обстреляна артиллерией, были раненые и погибшие. ВС подавляло огневые точки", - процитировало Давтяна 12 сентября "Арменпресс".

По словам Давтяна, к подобному сценарию готовились все органы местного самоуправления, чтобы своевременно провести мобилизацию в случае объявления военного положения.

При этом премьер-министра Армении Никол Пашинян пояснил, что в основу учений были положены наихудшие сценарии развития событий. "Естественно, Армения является гарантом безопасности [Нагорного Карабаха], и условная военная ситуация в основном связана с карабахским вопросом. Естественно, [Нагорный Карабах] также участвует в процессах, в сценарии также учтены действия [Нагорного Карабаха] и ВС", - процитировало слова Пашиняна 13 сентября Терт.am.

По словам Пашиняна учения призваны поднять уровень готовности государственной системы Армении во время перехода от мира к войне. "Мы хотим в ходе военных учений так наладить работу системы государственного управления, чтобы даже при самых неожиданных и тяжелых сценариях она могла бы сохранять трудоспособность и проявлять необходимые реакции, быть в состоянии сохранять боеготовность государства и нормальную или необходимую жизнедеятельность", - подчеркнул он.

13 сентября в рамках командно-штабных учений "Шант-2018" Национальное собрание Армении смоделировало ситуацию с принятием решения об объявлении войны. "Принимая за основу решение "Об одобрении предложения об объявлении войны", руководствуясь частью 5 статьи 105 конституционного закона Республики Армения "Регламент Национального Собрания", Национальное Собрание принимает решение объявить войну", - процитировал сообщение, размещенное в рамках учений пресс-службой парламента Армении "Sputnik-Армения".

МИД Азербайджана обвинил Армению в срыве мирных переговоров

С резкой реакцией по поводу сценария учений, проводимых в Армении, и объявления в их рамках войны, выступил 13 сентября МИД Азербайджана.

"В то время как Азербайджан предпринимает конструктивные шаги в направлении разрешения конфликта путём переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, новое правительство Армении продолжает политику Саргсяна (бывший президент Армении Серж Саргсян. - Прим. "Кавказского узла"), ставя регион лицом к лицу с новыми военными авантюрами и угрозами", - говорится в комментарии официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, распространенном 13 сентября.

МИД Азербайджана возложил на руководство Армении "ответственность за срыв переговорного процесса, нагнетание напряжённости" и призвал международное сообщество оказать "действенное политико-дипломатическое давление", сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "мадридских принципов", но с противоположным условием. В начале июня Никол Пашинян высказался за возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров. На фоне этого заявления Азербайджан усилил военную риторику.

Минобороны Азербайджана анонсировало "разгром" армянских военных

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило о проведении с 17 по 22 сентября широкомасштабных оперативно-тактических учений, к которым будут привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих.

К учениям будут привлечены более 200 единиц танков и другой бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения, подчеркнуло ведомство.

"В ходе учений будут отработаны вопросы танкового прорыва эшелонированной обороны противника на нескольких направлениях, разгрома военных группировок и передовых подразделений Армении на территории Карабаха, а также будут выполнены задачи по освобождению оккупированных земель путем уничтожения военных и стратегических объектов", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

В ведомстве также подчеркнули, что будут проверены навыки личного состава по владению военной техникой и вооружением, поступивших на вооружение азербайджанской армии за последний год.

26 июня в Баку на параде, посвященном Дню вооруженных сил Азербайджана и 100-летнему юбилею национальной армии, было продемонстрировано новое современное вооружение. Президент Ильхам Алиев большую часть своего выступления перед началом парада посвятил военному противостоянию в зоне карабахского конфликта. Он подчеркнул, что "война не закончилась".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".