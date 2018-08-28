28 августа 2018, 12:31
Азербайджан сообщил об обстрелах приграничных территорий
Режим прекращения огня на линии соприкосновения был нарушен 94 раза за минувшие сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Об обстрелах населенных пунктов не сообщалось.
Как сообщал "Кавказский узел", 27 августа Азербайджан сообщил о 82 обстрелах с армянской стороны за сутки, а днем ранее – о 78 обстрелах. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю, с 19 по 25 августа.
Вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха нарушили перемирие, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.
С утра 27 августа по утро 28 августа были обстреляны позиции Азербайджанской армии на безымянных высотах в Гедабекском районе, обстрелы велись как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах по данным на 11.20 мск сегодня.
О перемирии стороны заявили в апреле 2016 года, когда произошло обострение карабахского конфликта. Однако противостояние продолжилось, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались в течение двух лет ни на сутки, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" размещает новости из зоны карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война" . В разделе "Справочник" опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".