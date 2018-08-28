Азербайджан сообщил об обстрелах приграничных территорий

28 августа 2018, 12:31

Режим прекращения огня на линии соприкосновения был нарушен 94 раза за минувшие сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Об обстрелах населенных пунктов не сообщалось.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 августа Азербайджан сообщил о 82 обстрелах с армянской стороны за сутки, а днем ранее – о 78 обстрелах. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю, с 19 по 25 августа.

Вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха нарушили перемирие, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

С утра 27 августа по утро 28 августа были обстреляны позиции Азербайджанской армии на безымянных высотах в Гедабекском районе, обстрелы велись как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах по данным на 11.20 мск сегодня.