Азербайджан заявил о 78 обстрелах за сутки

26 августа 2018, 10:02

Вооруженные силы Армении 78 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения за минувшие сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 августа азербайджанская сторона заявила о 95 обстрелах своих позиций. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю, с 19 по 25 августа.

С утра 25 августа по утро 26 августа армянские военные нарушили перемирие вновь, сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские села Гушчу Айрым в Газахском районе и Заманлы в Гедабекском районе были обстреляны как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении.

Это заявление оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах по данным на 10.00 мск 26 августа.