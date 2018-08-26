26 августа 2018, 10:02

Азербайджан заявил о 78 обстрелах за сутки

Вооруженные силы Армении 78 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения за минувшие сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 августа азербайджанская сторона заявила о 95 обстрелах своих позиций. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю,  с 19 по 25 августа.

С утра 25 августа по утро 26 августа армянские военные нарушили перемирие вновь, сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские села Гушчу Айрым в Газахском районе и Заманлы в Гедабекском районе были обстреляны как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении.

Это заявление оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах по данным на 10.00 мск 26 августа.

Стороны заявили о перемирии в апреле 2016 года, когда произошло обострение карабахского конфликта. Однако противостояние так и не было остановлено, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались ни на сутки в течение двух лет, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", размещенной на "Кавказском узле". 

Новости из зоны карабахского конфликта публикуются на тематической странице "Карабах: худой мир или война"  на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю", "Россия будет активным посредником в карабахском урегулировании, считают аналитики в Баку", "Эксперты в Армении заявили о необходимости постоянного мониторинга в зоне конфликта".

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