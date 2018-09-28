Правительство Астраханской области ушло в отставку после назначения Морозова

28 сентября 2018, 17:28

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов был представлен сегодня правительству региона. С его назначением все члены кабмина также стали исполняющими обязанности.

"Кавказский узел" информировал, что 26 сентября Александр Жилкин покинул пост губернатора Астраханской области. Владимир Путин объяснил это тем, что Жилкин сам попросил о переводе на другую работу. Временно возглавить регион президент предложил заместителю начальника Федеральной таможенной службы Сергею Морозову.

Сегодня нового руководителя региона, Сергея Морозова, представил в администрации Астраханской области полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, говорится в сообщении на сайте администрации Астраханской области.

Отставке Жилкина предшествовало его заметное падение в "Национальном рейтинге губернаторов" на фоне коррупционных скандалов и экономических проблем региона. Обсуждая его отставку, пользователи соцсетей предъявили претензии к его работе, указав в том числе на вопросы коррупции, проблемы с объектами социальной сферы и ремонтом дорог.

Правительство Астраханской области в связи с вступлением в должность временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Морозова ушло в отставку, со ссылкой на руководителя пресс-службы главы региона Алексея Кожевникова проинформировал сегодня "Интерфакс".

"Все члены регионального правительства сейчас временно исполняют обязанности. У всех сейчас стоит задача переназначения", - процитировало Кожевникова издание.

Морозов планирует объехать все районы области

Врио губернатора Астраханской области назвал своей главной задачей улучшение качества жизни местных жителей. "Наш регион особенный, здесь есть над чем работать. В моих первоочередных планах - посетить все районы, посетить знаковые объекты региона, пообщаться с людьми и понять их настроение. Я думаю, что впереди большая работа", - привел сегодня слова Сергея Морозова ТАСС.

Отставка Александра Жилкина с поста губернатора Астраханской области была ожидаемой на фоне поражений действующих губернаторов-единороссов на выборах в регионах, констатировали политолог Михаил Виноградов и депутат Госдумы Олег Шеин. После смены губернатора ситуация в Астраханской области изменится незначительно, считает глава отделения "Парнаса" Михаил Долиев.