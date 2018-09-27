Перевод часов в Волгоградской области вызвал дискуссии в соцсетях

27 сентября 2018, 10:56

Депутаты Госдумы 26 сентября во втором чтении одобрили законопроект о смене часового пояса в Волгоградской области. Пользователи соцсетей поспорили о необходимости перевода стрелок на час вперед.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля законопроект о смене часового пояса в Волгоградской области, принятый депутатами облдумы, был направлен в Госдуму. 11 сентября депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект.

Законопроект предполагает перевод Волгоградской области, которая сейчас живет по московскому времени, из второго часового пояса (UTC+3) в третий (UTC+4). Перевод стрелок на час вперед законодатели предложили осуществить 28 октября, в последнее воскресенье месяца.

26 сентября депутаты Госдумы во втором чтении поддержали законопроект "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени»". За него проголосовали 410 депутатов из 450, сообщила в тот же день пресс-служба думы Волгоградской области.

"На одном из ближайших заседаний проект закона будет рассмотрен Государственной думой в окончательном чтении", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте областной думы.

18 марта более 58% проголосовавших на референдуме в Волгоградской области одобрили перевод стрелок на час вперед по сравнению с московским временем. Решение о проведении референдума было принято после того, как 8 декабря 2017 года в областной избирком были переданы более 41 тысячи подписей в поддержку инициативы по переводу времени.

Пользователи соцсетей по-разному относятся к смене часового пояса в регионе

Посетители страницы сообщества "Перевод часов Волгоградская область" в соцсети "ВКонтакте" поспорили о необходимости перевода стрелок.

"Мне больше всего за свет надоело переплачивать из-за наступления темени на час раньше", - написал Андрей Субботин.

"А вас радует, что в ноябре темно будет не в пять часов, а в шесть вечера? В декабре солнце зайдет не в 16.45, а в 17.45. Но и светать теперь зимой будет не в 7.10, а в 8.10, Так что дети будут идти в школу и сады в потемках", - написала Ольга Позднышева.

"Ольга, зимой так и так поздно светает и рано темнеет. Зато радуют остальные 9-10 месяцев. А 2-3 месяца можно и потерпеть. И еще, когда начинаете прикрываться детьми, то подумайте и о детях, учащихся во вторую смену тоже. Каково им в потемках учиться и из школы идти?" - ответила Надежда Красовская.

На странице сообщества "Волгоград" в соцсети "ВКонтакте" пользователи поделились недовольством от возможного перевода области в другой часовой пояс.

"Мне кажется, будет дико неудобно жить в другом часовом поясе... всю жизнь по Москве жили", - написал Пётр Грушевский.

"Я из Астрахани, нам перевели, это очень неудобно!!!" – поделился Сергей Чернишук.

В Астраханской области стрелки часов были переведены на час вперед 27 марта 2016 года. После этого жители области по-разному оценили переход на новое время

Напомним, что перед референдумом сторонники перевода времени в Волгоградской области настаивали на необходимости еще одного часа для гармоничного развития детей и увеличения времени для прогулок. Противники инициативы отмечали, что перевод стрелок повредит экономике региона и здоровью жителей.