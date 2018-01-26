Инициативная группа выступила против смены часового пояса в Волгоградской области

26 января 2018, 19:42

Противники перехода на новое время попросили избирком Волгоградской области зарегистрировать их как инициативную группу для агитации перед референдумом. Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2017 года избирком Волгоградской области разрешил провести референдум о переводе часов в Волгоградской области. Областная дума решила провести референдум в один день с президентскими выборами, 18 марта. 8 декабря 2017 года активисты передали в избирком Волгоградской области более 41 тысячи подписей в поддержку инициативы провести референдум по переводу времени. Сейчас регион живет по московскому времени (UTC+3). Предложение перевести регион в третий часовой пояс (UTC+4) 19 октября 2017 года выдвинула глава Общественной палаты Татьяна Гензе.

Сегодня в избирательную комиссию Волгоградской области поступило обращение от инициативной группы, выступающей против перевода стрелок часов на час вперед. Одним из официальных представителей группы стал член общественной палаты региона, юрист Светлана Казачонок. Всего группа объединила 20 человек, среди которых депутаты областной думы Руслан Шарифов, Александр Осипов, Сергей Федюшкин, член общественной палаты региона Вячеслав Черепахин.

Если избирком согласится зарегистрировать инициативную группу, она сможет участвовать в жеребьевке по распределению эфирного времени и места в печатных СМИ для аргументации своей позиции, со ссылкой на избирательную комиссию Волгоградской области сообщает сегодня "Высота 102".

Противники смены часового пояса аргументируют свою позицию тем, что детям придется добираться до школы и детского сада в темноте. Их оппоненты считают, что куда важнее возвращаться с учебы затемно. "Все секции и кружки работают во второй половине дня. И лучше, если ребенок будет возвращаться домой в светлое время суток, проведет больше времени с родителями или на прогулке, а не просидит дома, потому что уже темно", - заявила сегодня член Общественной палаты Елена Никитина на заседании по созданию другой инициативной группы - сторонников перехода на новое время.

Активистка движения "За солнечный час" Наталья Заборовская добавила, что это относится и ко взрослым жителям региона. "Я вечером пойду гулять, встречусь с друзьями. Никто не отвечает мне, чем он займется в три-четыре часа утра, когда уже светло. Утренний час не активный", - цитируют Заборовскую волгоградские "Городские вести".