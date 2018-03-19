19 марта 2018, 09:28

Большинство волгоградцев проголосовало за смену часового пояса

По итогам обработки 91,4% протоколов с избирательных участков в Волгоградской области на выборах президента России в регионе лидирует Владимир Путин, а за перевод стрелок часов высказалось более половины проголосовавших, сообщил избирком.

Как писал "Кавказский узел", голосование на выборах президента Российской Федерации и референдуме по переводу стрелок часов состоялось 18 марта.  Представители различных партий заявили о нарушениях в ходе голосования.

Решение о проведении референдума по смене часового пояса было принято после того, как 8 декабря 2017 года активисты передали в избирком Волгоградской области более 41 тысячи подписей в поддержку инициативы  по переводу времени. Сейчас регион живет по московскому времени (UTC+3). Было предложено перейти в третий часовой пояс (UTC+4). 

По данным на 04:15 мск 19 марта, было обработано 91,4% протоколов с избирательных участков.

Явка на референдуме составила 66,52%. При этом 58,11% проголосовавших выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на московское время плюс 1 час. 40,89% проголосовавших выбрали позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского времени, говорится в сообщении на сайте избиркома Волгоградской области.

Здесь же приводятся предварительные результаты голосования на выборах президента России.

В выборах президента России принимали участие семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец Владимир Путин, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018".

Явка на этих выборах составила 68,19%. Владимир Путин лидирует с результатом 77,37% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин (11,89%), третье - Владимир Жириновский (5,95%), затем Ксения Собчак (1,19%). Остальные кандидаты не набирают и 1% голосов: Григорий Явлинский (0,82%), Максим Сурайкин (0,69%), Сергей Бабурин (0,67%), Борис Титов (0,56%).

Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".

Примечание:

"Наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Волгоградской области", "Жители Волгограда поспорили о необходимости перевода стрелок часов", "Инициативная группа выступила против смены часового пояса в Волгоградской области".

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