Волгоградские коммунисты назвали выборы сфальсифицированными

19 марта 2018, 05:26

Наблюдатели от КПРФ подали "десятки жалоб" по итогам голосования на выборах президента РФ. Акцию против фальсификации выборов обком партии наметил на 20 марта. Представители Собчак, "Яблока", КПРФ и штаба Навального также рассказали о внесении ложных сведений в списки избирателей, круизном голосовании, давлении на наблюдателей. Однако представители ЛДПР и «Справедливой России» заявили, что выборы прошли спокойно и без серьезных нарушений.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта состоялось голосование на выборах президента Российской Федерации. В Волгоградской области по данным на 15.00 мск явка составила 48,28%. Наблюдатели от нескольких кандидатов сообщили о массовых нарушениях при голосовании. В области также прошел референдум о переводе часов. По данным на 15.00 мск явка на референдуме составила 47,01%.

В выборах принимают участие семь кандидатов от разных партий и самовыдвиженец, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".

По данным на 18.00 мск 18 марта, явка по Волгоградской области на выборах президента России составила 59,68%, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава облизбиркома Виктор Черячукин.

«Это выше, чем аналогичный показатель на выборах президента 2012 года. Несмотря на сложные погодные условия, избиратели Волгоградской области пришли и сделали свой выбор. Традиционно наиболее высокую явку показывают сельские районы. Жирновский, Алексеевский, Иловлинский и Нехаевский районы на 18.00 мск показали явку, превышающую 70%. На 18.00 мск в регионе не осталось ни одной территории, где явка была бы меньше 50%. Окончательная явка будет известна после подсчета голосов», - сообщил Черячукин.

Член избирательной комиссии Волгоградской области, руководитель аппарата регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Юрий Бабичев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в день выборов в штаб партии не поступило ни одной жалобы от жителей области.

«Наши люди на избирательных участках уже приступили к подсчету голосов, жалоб на нарушение законодательства в течение дня не было», - сказал он.

В облизбирком сегодня поступила одна жалоба от доверенного лица кандидата от КПРФ Павла Грудинина, сообщил Юрий Бабичев.

«Факт нарушения выборного законодательства не подтвержден. Речь шла о вклейке дополнительной информации, которую ЦИК разослал в своей информации о том, что у Грудинина нашли счета за рубежом. Эту дополнительную информацию предложили разместить на информационных плакатах. Но так как плакаты были подготовлены раньше, чем информация была обнародована, то избирательная комиссия рекомендовала письмом ЦИК эти материалы вклеивать. По существу жалоб больше не было. Были другие жалобы от ЛДПР о том, что на некоторых участках на плакаты не были вклеены вклейки. Но это было своевременно устранено, поэтому на комиссии этот вопрос не рассматривали», - сообщил член избиркома.

По данным на 05.20 мск 19 марта, на сайте Центризбиркома итоговых сведений по явке в Волгоградской области нет.

Наблюдатели отметили высокую явку избирателей

«Выборы состоялись, облизбирком отработал очень хорошо, к нему нареканий нет. Но на местах некоторые УИКи что-то не доделали или недопоняли. Мы подавали обращение в облизбирком по поводу вклейки на плакаты Грудинина, реакция была быстро. Ночь подсчета голосов – напряженный момент, поэтому о жалобах говорить еще рано», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор волгоградского регионального отделения ЛДПР Олег Орлов.

По его словам, «явка была приличной, людей было много».

Руководитель штаба Навального в Волгограде Алексей Волков сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что штаб подал три жалобы в ЦИК на массовый подвоз избирателей.

«Также по ним жалобы дублировались в УИКи и ТИКи. Еще у нас есть жалоба в ЦИК и полицию по круизному голосованию – одни и те же люди голосовали на нескольких участках. Была зафиксирована жалоба по поводу наличия незарегистрированного человека по одному из адресов, жалоба подана в ЦИК. В ТИК Краснооктябрьского района подана жалоба о внесении ложных сведений в списки избирателей. Один из избирателей обнаружил, что его вычеркнули из списков. Это зафиксировано, жалоба подана в ТИК. По всем этим эпизодам, кроме круизного голосования, мы также будем подавать жалобы в Следственный комитет, потому что это все - уголовно наказуемые деяния. Несколько жалоб у нас еще в обработке. Это только то, что у нас зафиксировано на фото и видео. Все эти нарушения носили массовый характер. Есть факты нарушения процедуры подсчета голосов, мы оформляем жалобу. Есть случай незаконного ограничения свободы на участке, есть информация, что одного из наших наблюдателей пытаются удалить с участка – якобы он занимался агитацией», - заявил Волков.

Доверенное лицо кандидата от партии "Яблоко" Григория Явлинского Александр Ефимов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что «наблюдатели на участках 426 и 427 заметили, что майор ГИБДД то ли проголосовал на двух участках, то ли зашел не туда».

«Попробовали написать жалобу – ее отказывались принять. Я приехал в 19.30 мск, жалобу в 427 УИКе приняли. Какие-то люди приходили, угрожали ребятам. Я остался на этом УИКе. Приезжали сотрудники полиции, ребята давали объяснения на эту тему. Жалобу еще не рассматривали. Мы по мелочам не жалуемся. Стараемся все устранить на месте. Подали две серьезные жалобы. Еще одна подана на соседнем участке, где решили считать быстро бюллетени. Наш член комиссии с правом совещательного голоса подал жалобу, чтобы каждый бюллетень поднимали», - сказал Ефимов.

Юрист волгоградского штаба кандидата в президенты Ксении Собчак Дмитрий Красильников сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что «явка на выборах существенная».

«Нарушения у нас были на периферии – в Волжском и Красноармейском. В Красноармейском были поданы две жалобы. Во-первых, большее число наблюдателей другого кандидата присутствовало, во-вторых, была информация, что люди, которые голосовали на дому, выразили не собственное волеизъявление, а данные пришли из соцзащиты. Жалобы поданы в УИКи, их рассмотрели и в удовлетворении отказали. Еще с одним обращением разбирается полиция – какие-то два человека предлагали выйти нашему наблюдателю. Есть информация, что поданы еще две жалобы в УИКи», - сообщил Красильников.

Секретарь волгоградского обкома КПРФ Андрей Шевченко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что коммунисты подали три жалобы в облизбирком, одну в суд и «десятки в УИКи и ТИКи».

«В облизбирком подано три жалобы по Камышину о том, что камеры не везде установлены на участках, в списках вписаны не все избиратели, на то, что на утвержденном плакате Грудинина подклеили вклейку о том, что не указаны его счета за рубежом. Жалобы еще не рассмотрены. Мы подали в Городищенский райсуд по поводу плакатов Грудинина. Завтра жалобу мы направим также в ЦИК», - сказал он.

«Также жалобы поданы в УИКи, ТИКи и облизбирком по поводу плакатов Грудинина, которые ЦИК утвердил. Изменения также должны были быть утверждены ЦИКом. КОИБы многие не работали. В Волгограде много не вписанных избирателей. Сегодня я был на участке, одной девушки вообще не было в списках. Один мужчина вместо себя увидел вписанную по его адресу женщину, а его там не оказалось. Сегодня в Центральном районе наш депутат Мелихова приехала зарегистрировать жалобу – на нее накинулся председатель комиссии чуть ли не с дракой, не хотел принимать жалобу. В Ворошиловском районе в педколлеже на участке 304 прямо в кабинке висит бюллетень за кандидата с галочкой напротив Путина. Мне прислали эти фотографии, есть все контакты приславшего. В Кировском УИК №513 мужчина увидел, что по адресу, где проживает его мать, написано «нет подтверждения», - также рассказал Шевченко.

По словам секретаря обкома, 20 марта в 12.00 мск коммунисты проведут на площади Ленина в Волгограде согласованный пикет против фальсификаций итогов выборов.

На "Карте нарушений" опубликовано 15 сообщений о нарушениях в области

По данным на 05.00 мск 19 марта, на "Карте нарушений" движения в защиту прав избирателей "Голос" опубликовано 15 сообщений о нарушениях в день голосования в Волгоградской области.

Сообщения относятся к категориям: «Невключение в списки избирателей, непредоставление права голоса», «Нарушение правил оформления участка», «Нарушение правил подведения итогов выборов, искажение результатов».