Волгоградские дольщики потребовали софинансирования стройки властями

27 февраля 2018, 21:03

Строительство ЖК "Парк Европейский" невозможно завершить без помощи из регионального и федерального бюджетов, заявили участники пикета у здания администрации Волгоградской области. Сбербанк снизил дольщикам ЖК ставки по ипотеке, но дольщики сочли уступку незначительной.

"Кавказский узел" писал, что 13 декабря 2017 года в Волгограде был сдан один из домов ЖК "Доминант". Власти пообещали, что еще две 24-этажки достроят в первом полугодии 2018 года, но дольщики "Доминанта" и ЖК "Парк Европейский" опасаются, что лишатся вложенных денег, если Сбербанк потребует арестовать квартиры. 14 февраля они в очередной раз потребовали от Сбербанка снизить для них проценты по ипотечным кредитам и передать заложенный волгоградский недострой новому застройщику.

Люди не всегда осознают, что, вкладывая деньги в долевое строительство, они фактически инвестируют в строительный бизнес, а значит, разделяют с застройщиком его риски, говорится в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Шесть дольщиков, собравшихся сегодня у здания администрации Волгоградской области, записали видеообращение к губернатору Андрею Бочарову, в котором заявили о необходимости федерального финансирования строительства домов, в которые они вложили свои деньги. Видеообращение будет размещено в соцсетях, пояснили они корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, дольщики подписали коллективные письма на имя руководителя рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков Александра Сидякина и в администрацию президента России. В обоих письмах содержится просьба "оказать содействие в получении субсидии из Федерального бюджета на достройку проблемных домов ЖК «Парк Европейский»".

Трое протестующих провели пикеты, на которых держали плакаты "Нет возможности решить достройку ЖК «Парк Европейский» силами губернатора – требуем федерального вмешательства!", "Судебные споры «Сбербанка» и «Пересвета» по финансированию ЖК «Парк Европейский» - путь в никуда", "А.И. Бочаров, требуем рабочую группу по ЖК «Парк Европейский» с участием губернатора!". Пикеты продлились полчаса, никто из чиновников и полиции интереса к ним не проявил, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Дольщики пригрозили губернатору протестами во время Чемпионата мира

У предполагаемого строительства большой отрицательный дефицит баланса, без помощи властей его не осуществить, пояснил руководитель инициативной группы дольщиков Александр Назаров.

"По предварительным расчетам администрации области, дефицит для достройки ЖК «Парк Европейский» составляет порядка 400 млн рублей. Учитывая масштабность проекта – 13 домов, очевидно, что даже при достижении договоренности между новым застройщиком «Пересвет-ЮГ» и Сбербанком решить проблему завершения строительства администрации области полностью не удается. Таким образом, существующая дорожная карта для нашего ЖК, по сути, является просто декларацией о намерениях и не имеет четкого обоснования. Для ее выполнения необходимы дополнительное федеральное и областное софинансирование строительства", - сказал Назаров.

Он отметил, что вопрос о финансировании стройки властями должна решить рабочая группа с участием компании-застройщика "Пересвет-Юг", Сбербанка, администрации области и актива обманутых дольщиков.

"Сегодня в 11 часов нам обещали собрать рабочую группу под председательством замгубернатора Валентины Гречины, но ее перенесли на 28 февраля на 15 часов. Мы требуем провести рабочую группу по ЖК «Парк Европейский» с участием губернатора. Если наше требование не будет выполнено, то, учитывая колоссальное количество недовольных дольщиков и их готовность пикетировать для привлечения внимания к своей проблеме, в том числе в период проведения Чемпионата мира, затягивание решения вопроса достройки может негативно отразиться на имидже города и страны в целом".

ФИФА 2 декабря 2010 года приняла решение провести чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Ряд матчей пройдет в городах юга России - в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде. В частности, Волгоград примет четыре групповых матча мундиаля — по одной игре в группах А, D, H и G.

Губернатор Андрей Бочаров внепланово выехал на площадку долгостроя "Парк Европейский", где провел рабочее совещание, сообщила сегодня пресс-служба областной администрации.

"Чтобы достроить дома, потребуется порядка двух миллиардов рублей. Мы ведем сложные переговоры со Сбербанком, стараемся найти взаимопонимание. Условия, которые сегодня предлагаются, неподъемные для застройщика. Ситуация сложная, но мы будем работать - других вариантов нет, людей в сложной ситуации мы не оставим. Уверен, что проблему решим, но нам потребуется время, взаимопонимание с финансовыми институтами. Давайте еще раз подготовим обращение к Сбербанку. Если надо, я готов встретиться с Германом Грефом. Со своей стороны, мы приняли ряд дополнительных мер поддержки, нашли предполагаемого застройщика", - приводятся слова Андрея Бочарова на сайте администрации Волгоградской области.

Застройщик ЖК "Парк Европейский" оставлен под стражей

Сегодняшние пикеты у администрации прошли сразу после окончания суда, на котором решался вопрос о мере пресечения гендиректору ООО "Орион" Евгению Карпушову, отметил Александр Назаров.

Дольщики ЖК "Парк Европейский" в Волгограде добились возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора филиала компании "Квартстрой" Евгении Красильниковой и руководителя компании "Орион" Евгения Карпушова. 28 декабря 2017 года суд принял решение арестовать на два месяца Евгения Карпушова и руководителя фирмы "Трейд" Юрия Бескровного. 12 января Волгоградский областной суд оставил это решение в силе. 14 февраля 12 дольщиков подписали письмо в прокуратуру, в котором заявили, что по уголовному делу задержаны второстепенные фигуры, а главные виновники уехали за границу, не арестованы и не допрошены.

Центральный районный суд Волгограда отказался удовлетворить апелляцию защиты Карпушова, которая просила отпустить его под домашний арест, сообщил Назаров.

"Присутствовало 12 дольщиков. Они были против домашнего ареста. Прокуратура поддержала решение центрального райсуда, чтобы оставить его под арестом. Карпушов заявил, что если его выпустят из-под ареста, он договорится и достроит ЖК «Парк Европейский»», но мы не верим", - добавил руководитель инициативной группы дольщиков.

Сбербанк незначительно снизил обманутым дольщикам ставки по ипотеке

Сбербанк согласился снизить ставку по ипотеке до 10,9% для тех, чья жизнь застрахована, и до 11,9% - для тех, кто не имеет этой страховки, сообщил Александр Назаров.

"Ставку снизят независимо от суммы ипотеки. Мне прислали конфиденциальный ответ. У меня была ставка 12%, снижение составило 0,1%, теперь платеж будет на 20 рублей меньше. Это мизер. Разве, может быть, у того, у кого большие заемы или больший процент, будет существенное послабление. Размер ипотеки будет снижен всем дольщикам с 1 марта автоматически", - сказал Назаров, отметив, что ипотечный кредит у Сбербанка взяла половина дольщиков "Парка Европейский".

Дольщица Екатерина Гуреева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ранее четыре раза просила Сбербанк снизить ставку и четырежды получала отказ.

"Мы просили, чтобы ставку снизили до 8%, снизили же до 10,9%. Мы просили убрать полностью порог – ранее на снижение процентов по ипотеке не могли претендовать те, у кого сумма была менее 500 тысяч рублей. Этот порог убрали. Если в ближайшие дни я не увижу изменение суммы платежа, то это произошло только на словах. Я пока не получила уведомления от Сбербанка", - сказала она.

Женщина отметила, что сумма выплаты по ипотеке почти равна всей ее зарплате. "Я думаю, уступка по платежу может составить 200-300 рублей, в нашей ситуации это не кардинальная помощь. Мы живем на зарплату моего мужа, у родителей. Некоторые дольщики снимают жилье и находятся в еще более тяжелой ситуации", - сказала Екатерина Гуреева.

Она пожаловалась на то, что для посещения судов приходится отпрашиваться с работы. "Это не поощряется. Я стараюсь посещать суды, в том числе по банкротству, по мере пресечения фигурантов по уголовному делу. Все свое свободное время я посвящаю общественной работе, связанной с дольщиками. Вложена большая сумма, подарить ее кому-то не хочется", - добавила Гуреева.

Стройку ЖК "Парк Европейский" кредитовал не только Сбербанк, но и ВТБ-24, Россельхозбанк, отметил дольщик Алексей Шапочкин.

"Я ипотечник ВТБ-24. Я неоднократно обращался в ипотечный отдел банка ВТБ-24, устно мне говорили, что мне откажут и можно даже не писать заявление. Мы написали письма на имя президента ВТБ, пока ответа не было. Надеемся, что президент ВТБ-24 прочитает наше обращение и даст команду волгоградскому филиалу банка пойти навстречу дольщикам и начать снижать ставки. У меня ставка 11,65%, у некоторых есть ставки 12-13%. Сейчас банк дает ставку на ипотеку 9,5%", - рассказал Шапочкин "Кавказскому узлу".

Он добавил, что вынужден снимать квартиру за 15 тысяч рублей в месяц и такую же сумму отдает на выплаты по ипотечному кредиту. Алексей Шапочкин также пожаловался на то, что суды и встречи с чиновниками отнимают у него много времени. "Когда работать? Работать нет возможности. Я переношу работу на вечер и ночь. Я работаю в такой сфере, где это возможно. А если бы работал на заводе, меня бы никто не отпустил", - отметил дольщик.