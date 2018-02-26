Волгоградцы раскритиковали власти за пробки на дорогах после снегопада

26 февраля 2018, 11:03

Сегодня с утра Волгоград парализовали 10-балльные пробки, образовавшиеся из-за сильного снегопада. Жители города в соцсетях высказали претензии к мэрии за нечищенные дороги.

К 9.00 мск сегодня сервис «Яндекс.Пробки» показывал, что в Волгограде пробки достигали 10 баллов, уже к 10.30 мск ситуация немного улучшилась.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Волгограде сегодня днем облачно, без осадков, температура воздуха -4 градуса. Ночью ожидается небольшой дождь, температура воздуха -11 градусов. Завтра, 27 февраля, днем ожидается потепление до +2 градусов, облачно и без осадков. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.

С самого утра в Краснооктябрьском районе стояли обе главные магистрали - Вторая Продольная от Штеменко и до Кубинской, и Первая от завода "Баррикады" и до Возрождения, а скорость движения в сторону Мамаева кургана не превышала 5 километров в час, передал «АиФ-Волгоград» в 08:53 мск.

Сервис «Яндекс.Пробки» в 10.30 мск уже показывал, что в Волгограде пробки достигли 6 баллов. При этом затруднение движения наблюдалось на тех же участках, их длина составляла до 2,5 километров, а скорость движения на них - не более 7 километров в час. На отдельных участках дорог города протяженностью до полукилометра, согласно данным сервиса, скорость движения составляет не более 3 километров в час.

Жители города делятся своими впечатлениями о поездке по городу в соцсетях и критикуют чиновников за нерасчищенный снег на дорогах. «Краснооктябрьский район. Улица "Менделеева". Большая пробка с двух сторон. В среднем потеряете время 20 минут», - стоит комментарий к фотографии пользователя сети «ВКонтакте» в группе «Жесть Волгограда MAXIMUM POWER».

Публикуя скриншот страницы «Яндекс.Пробки», где указано о 10-балльных пробках, пользователь соцсети Vit Something-X, пишет: «Ничего себе, в Волгограде пробки, даже в Москве такого не видал».

«Снег в Волгограде неделями не убирают, ждут пока растает, а потом во дворах льдины», - отмечает Дмитрий Кузнецов, комментируя еще одно сообщение в соцсети о пробках и нерасчищенном снеге в Волгограде. «Это Волгоград, он ни к чему не готов как всегда» - пишет там же Антошка Бакулин, а Наталья Королева указывает: «Сегодня действительно с утра ни одной снегоуборочной не попалось».

«За 4 дня снегопада непрекращающегося не видела ни одной машины!!! В администрации нет отдела, который следит за погодой? Никто не в курсе, что снег будет валить? Или все водители техники с 23 в отпуске??? Что происходит? Когда в городе будет порядок?» - написала у себя на странице, также в сети «ВКонтакте», Екатерина Назимова. В ответ ей сообщили, что все же техника работает. «Я видела в центре вокруг памятника маячили 5 машин - где главпочтамт», - написала Ирина Морозова. «3 дня подряд вижу, ночью чистят», - отметил Диман Горянов.