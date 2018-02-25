50 человек вышли на митинг памяти Немцова в Волгограде 

25 февраля 2018, 19:18

Участники митинга в память о Борисе Немцова в Волгограде поделились своими впечатлениями о личности политика. Они потребовали от властей наказать заказчиков его убийства.

Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова. Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" публикует на странице "Немцов". Также на "Кавказском узле" представлена справка "Чеченский след в убийстве Немцова".

Акция прошла сегодня на площади Металлургов у театра "Царицынская опера" в Волгограде. Активисты пытались согласовать ее с властями в форме марша, однако администрация города разрешила провести только митинг. Ожидалось, что в митинге примут участие 500 человек, однако пришли 50, сообщили организаторы – штаб Навального в Волгограде.

Митинг продлился 30 минут, его снимали на видео полицейские. Участники акции держали фото Немцова, на одном из плакатов была цитата политика: "Свобода стоит дорого", были также плакаты: "Требуем найти заказчика убийства Б. Немцова", "Строго наказать заказчика убийства Бориса Немцова", "Убийство Б.Немцова – терроризм, насилие с целью устрашения". Участники акции почтили память Бориса Немцова минутой молчания, передает корреспондент "Кавказского узла".

Уроженец Санкт-Петербурга, координатор волгоградского штата Навального Алексей Волков рассказал на митинге, что познакомился с Немцовым в 2009 году.

"Он приезжал в Петербург для проведения различных мероприятий, через год мы с ним и другими товарищами создавали Партию народной свободы, тогда это еще был "Союз за Россию без произвола и коррупции", - рассказал Волков. – Борис много раз приезжал в Петербург на разные мероприятия. Каждый раз у него была четкая программа, по которой он проводил мероприятия. Но каждый раз он больше всего хотел встретиться не с соратниками по партии, а просто с людьми".

По словам Волкова, Немцов всегда и со всеми "общался на равных". "Он никогда не ставил себя выше кого-то. Еще одной хорошей чертой Бориса было то, что он всегда умел договариваться", - отметил Волков.

По его мнению, умение Немцова договариваться и объединять людей могло быть расценено как угроза для власти.

"Самое важное сегодня – вспомнить Бориса Немцова и следовать его принципам и идеям, - заявил Волков. – Он очень сильно любил жизнь, и больше всего он любил свободу, причем не свою, а своей страны".

"У нас нет второго такого лидера. Я не знал Немцова, но для меня было большим ударом, когда я узнал об этой трагедии", - заявил координатор "Открытой России" в Волгоградской области Роман Зайцев.

Исполнительный директор "Парнаса" в Волгоградской области Игорь Конотопов рассказал, что встречался с Немцовым на съезде в Москве. Он отметил демократичность политика. "У него не было барских замашек, он не скопил миллионов", - заявил он.

"Все, что он делал не бессмысленно. Немцов боролся с несправедливостью", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" волонтер штаба Навального Анастасия.

Предпринимательница Эмилия Коробейник отметила, что уже посещала подобный митинг в Волгограде. "Сегодня пришло мало людей, может быть, потому что холодно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Женщина отметила, что недовольна властью региона, которая, по ее мнению, бездействует во многих вопросах.

"Я помню тот день, когда убили Немцова, - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга Егор Кузнецов. - Это был тяжелый для меня день. Немцова убило наше безразличие".

Волонтер штаба Навального Тимофей Андронов заявил, что пришел на акцию, потому что знает "все поступки Бориса Немцова". "Считаю, что он лучший из граждан России, - сказал участник акции. – Он боролся за права граждан, он старался для блага людей".

Участник митинга, волонтер штаба Навального Даниэль Куракин сказал, что пришел на пикет, "потому что Борис Немцов – это достойный человек". "Достойные люди, честные, искренние, как он, редко попадают в политику, редко добиваются власти, - сказал он. – В первую очередь, он не молчал, он критиковал власть в отличие большинства политиков, которые ее только нахваливают".

Акция прошла в спокойной обстановке и завершилась без инцидентов.

"Кавказский узел" также писал, что акции в память о Немцове прошли сегодня и в других городах России. В Москве в марше памяти приняли участие около 30 тысяч человек, в Астрахани прошел немногочисленный митинг в "Гайд-парке".