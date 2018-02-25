Участники шествия в Москве возложили на власти ответственность за убийство Немцова

25 февраля 2018, 17:32

Российские власти ответственны за то, что не предотвратили убийство политика Бориса Немцова, и общественность должна добиться ответа на вопрос о заказчике этого убийства, заявили участники сегодняшнего шествия в Москве.

Как писал "Кавказский узел", акция в память о Борисе Немцове в Москве в 14.00 собрала, по подсчетам участвовавших в ней политиков Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова, 30 тысяч человек. Такую цифру политики озвучили на акции корреспонденту "Кавказского узла".

Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова. Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" публикует на странице "Немцов". Также на "Кавказском узле" представлена справка "Чеченский след в убийстве Немцова".

Для участия в шествии на Страстном бульваре в Москве собрались около 30 тысяч человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов марша, политик Илья Яшин.

Впереди колонны шли несколько человек с белой лентой. Колонну возглавляли политики Ксения Собчак и Дмитрий Гудков. Они несли плакат с надписью: "Возмездие неизбежно. Не забудем, не простим!". Другие участники акции несли плакаты с портретами Немцова, подписанными словами: "Правда за нами", "Кто виноват", "Будет ответ", "Чекистам верить нельзя" и прочими. Также собравшиеся несли флаги партии ПАРНАС и триколоры. Дополнение "Кавказского узла" от 20.43 25.02.2018: участники акции несли флаги различных партий, в том числе ПАРНАС, "Яблоко", а также левых и правых политических движений, особенно заметны были флаги "Солидарности".

В шествии приняли участие люди разных возрастов - и пожилые, и молодежь. Колонна двигалась медленно, с редкими остановками. На акции присутствовали полицейские и сотрудники ОМОНа. Движению никто не мешал, передает побывавший на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

"Сегодня мы все вместе вспоминаем, кто такой Борис Немцов. Кто его убил? Этот ответ очевиден", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" девушка со значком "Навальный - 2018".

Рядом шла пожилая женщина с транспарантом: "Кто виноват?". "Ответ на этот вопрос есть у всех, но озвучить боятся. Просто так ничего не делается", - сказала она.

"Традиция последних лет - все умалчивать, ничего не говорить. Это отвратительно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой участник шествия.

"Расследование убийства Бориса Немцова велось точно так же, как и расследование других резонансных дел. Даже если в определенный момент работали профессионалы, то им мешали ангажированные лица", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель совета Правозащитного центра Александр Черкасов.

По его словам, в итоге дело, по сути, развалилось. "Очевидные вещи не расследовались и не были предметом интереса следствия", - уверен Черкасов.

Шествие завершилось в 16.00 на проспекте Сахарова. Полиция призвала митингующих не толпиться и проходить в метро. Не все хотели расходиться - звучали призывы продолжать митинг и идти к Кремлю, однако акция не продолжилась.

"То, что происходит в Москве, происходит и на Кавказе", - заявил активист движения "Мемориал" Дмитрий Шкапов и привел в пример дело в отношении Оюба Титиева. "Дело очевидно сфабриковано: Оюб опасен для чеченских властей. Совершенно понятно, что дело штампованное", - выразил уверенность Шкапов в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев с 11 января находится под арестом в Чечне по обвинению в хранении марихуаны. Титиев отверг обвинение, а его защита назвала дело сфабрикованным.