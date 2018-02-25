Мужчина держит плакат с требованием найти заказчика убийства Немцова. Москва, проспект Сахарова. 25 февраля 2018 года. Фото Григория Шведова для "Кавказского узла".

25 февраля 2018, 17:32

Участники шествия в Москве возложили на власти ответственность за убийство Немцова

Российские власти ответственны за то, что не предотвратили убийство политика Бориса Немцова, и общественность должна добиться ответа на вопрос о заказчике этого убийства, заявили участники сегодняшнего шествия в Москве.

Как писал "Кавказский узел", акция в память о Борисе Немцове в Москве в 14.00 собрала, по подсчетам участвовавших в ней политиков Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова, 30 тысяч человек. Такую цифру политики озвучили на акции корреспонденту "Кавказского узла".

Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова. Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" публикует на странице "Немцов". Также на "Кавказском узле" представлена справка "Чеченский след в убийстве Немцова".

Для участия в шествии на Страстном бульваре в Москве собрались около 30 тысяч человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов марша, политик Илья Яшин. 

Впереди колонны шли несколько человек с белой лентой. Колонну возглавляли политики Ксения Собчак и Дмитрий Гудков. Они несли плакат с надписью: "Возмездие неизбежно. Не забудем, не простим!". Другие участники акции несли плакаты с портретами Немцова, подписанными словами: "Правда за нами", "Кто виноват", "Будет ответ", "Чекистам верить нельзя" и прочими. Также собравшиеся несли флаги партии ПАРНАС и триколоры. Дополнение "Кавказского узла" от 20.43 25.02.2018: участники акции несли флаги различных партий, в том числе ПАРНАС, "Яблоко", а также левых и правых политических движений, особенно заметны были флаги "Солидарности".

В шествии приняли участие люди разных возрастов - и пожилые, и молодежь. Колонна двигалась медленно, с редкими остановками. На акции присутствовали полицейские и сотрудники ОМОНа.  Движению никто не мешал, передает побывавший на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

"Сегодня мы все вместе вспоминаем, кто такой Борис Немцов. Кто его убил? Этот ответ очевиден", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" девушка со значком "Навальный - 2018".

Рядом шла пожилая женщина с транспарантом: "Кто виноват?". "Ответ на этот вопрос есть у всех, но озвучить боятся. Просто так ничего не делается", - сказала она.

"Традиция последних лет - все умалчивать, ничего не говорить. Это отвратительно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой участник шествия.

Участники акции памяти Немцова несли плакаты "Свободу Оюбу Титиеву". Москва, Рождественский бульвар, 25 февраля 2018 года. Фото Григория Шведова для "Кавказского узла"."Расследование убийства Бориса Немцова велось точно так же, как и расследование других резонансных дел. Даже если в определенный момент работали профессионалы, то им мешали ангажированные лица", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель совета Правозащитного центра Александр Черкасов.

По его словам, в итоге дело, по сути, развалилось. "Очевидные вещи не расследовались и не были предметом интереса следствия", - уверен Черкасов.

Шествие завершилось в 16.00 на проспекте Сахарова. Полиция призвала митингующих не толпиться и проходить в метро. Не все хотели расходиться - звучали призывы продолжать митинг и идти к Кремлю, однако акция не продолжилась.

"То, что происходит в Москве, происходит и на Кавказе", - заявил активист движения "Мемориал" Дмитрий Шкапов и привел в пример дело в отношении Оюба Титиева. "Дело очевидно сфабриковано: Оюб опасен для чеченских властей. Совершенно понятно, что дело штампованное", - выразил уверенность Шкапов в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев с 11 января находится под арестом в Чечне по обвинению в хранении марихуаны. Титиев отверг обвинение, а его защита назвала дело сфабрикованным.

Примечание:

"Суд признал Эскерханова виновным в оскорблении следователя", "Власти отказались согласовать пикет памяти Немцова в центре Краснодара", "Полиция задержала в Москве участника пикета в связи с делом Немцова".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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