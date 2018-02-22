Суд признал Эскерханова виновным в оскорблении следователя

22 февраля 2018, 12:43

Басманный суд Москвы сегодня приговорил Тамерлана Эскерханова к дополнительному месяцу колонии, признав его виновным в неуважении к участнику процесса по делу об убийстве Немцова.

Как писал "Кавказский узел", Тамерлан Эскерханов обвинен по ч.1 ст.297 УК РФ (неуважение к суду), предполагающей наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до четырех месяцев ареста. Следствие заявило, что Эскерханов оскорбил следователя, который пришел в качестве свидетеля на заседание суда по делу об убийстве Немцова.

Следователь также подал гражданский иск о защите чести и достоинства на 100 тысяч рублей, однако 12 января отказался от иска и попросил суд не наказывать обвиняемого строго.

Басманный суд Москвы сегодня признал Эскерханова виновным в неуважении к суду. "Он умышленно оскорбил свидетеля, чем унизил его честь и достоинство", - огласила приговор судья.

Суд добавил к 14-летнему сроку, на который осужден Эскерханов, один месяц колонии, пишет РИА Новости.

Напомним, что 13 июля 2017 года суд признал пятерых уроженцев Чечни и Ингушетии виновными в убийстве Бориса Немцова, приговорив их к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Тамерлан Эскерханов был осужден на 14 лет колонии. 10 октября 2017 года Верховный суд России незначительно смягчил приговор, отменив штрафы, но подтвердив сроки заключения осужденных.