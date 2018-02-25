Тысячи человек вышли на акцию памяти Немцова в Москве

25 февраля 2018, 15:34

Участники шествия памяти Бориса Немцова в Москве потребовали найти и наказать заказчика убийства политика. На акции прозвучали требования призвать к ответу главу Чечни Рамзана Кадырова.

Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова.

Сегодняшняя акция памяти Бориса Немцова в Москве собрала, по разным оценкам, от 7,6 до 50 тысяч человек. Шествие началось в 14.00 на пересечении Страстного бульвара и Большой Дмитровки. Акцию планируется завершить в 16.00 на проспекте Академика Сахарова.

Шествие возглавили кандидат в президенты Ксения Собчак, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и политик Илья Яшин, сообщил с места акции корреспондент "Кавказского узла".

Один из основных лозунгов акции связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Участники шествия требуют "призвать его к ответственности". У некоторых активистов в руках транспаранты "Свободу Оюбу Титиеву!".

Глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев с 11 января находится под арестом в Чечне по обвинению в хранении марихуаны. Титиев отверг обвинение, а его защита назвала дело сфабрикованным.

Акция проходит спокойно, без инцидентов. Один из полицейских назвал корреспонденту "Кавказского узла" количество участников шествия памяти Немцова рекордным - по его оценкам, в нем участвуют 50 тысяч человек. По подсчетам же Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова, шествие собрало около 30 тысяч человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

Движение "Белый счетчик", ведущее подсчет числа людей на массовых акциях, к 14.30 мск оценило число участников шествия в 7,6 тысяч человек. "К 14:30 на территорию #МаршНемцова в Москве прошло 7,6 тыс. участников. Подсчет завершен", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте этого движения.

Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" публикует на странице "Немцов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Чеченский след в убийстве Немцова".