Участники акции памяти Немцова требуют наказать заказчика его убийства и несут плакаты "Кто заказал?". Москва, Рождественский бульвар. 25 февраля 2018 года. Фото Григория Шведова для "Кавказского узла".

25 февраля 2018, 15:34

Тысячи человек вышли на акцию памяти Немцова в Москве

Участники шествия памяти Бориса Немцова в Москве потребовали найти и наказать заказчика убийства политика. На акции прозвучали требования призвать к ответу главу Чечни Рамзана Кадырова.

Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова.

Сегодняшняя акция памяти Бориса Немцова в Москве собрала, по разным оценкам, от 7,6 до 50 тысяч человек. Шествие началось в 14.00 на пересечении Страстного бульвара и Большой Дмитровки. Акцию планируется завершить в 16.00 на проспекте Академика Сахарова.

Шествие возглавили кандидат в президенты Ксения Собчак, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и политик Илья Яшин, сообщил с места акции корреспондент "Кавказского узла".

Один из основных лозунгов акции связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Участники шествия требуют "призвать его к ответственности". У некоторых активистов в руках транспаранты "Свободу Оюбу Титиеву!".

Глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев с 11 января находится под арестом в Чечне по обвинению в хранении марихуаны. Титиев отверг обвинение, а его защита назвала дело сфабрикованным.

Участники шествия несут плакаты с требованием освободить арестованного в Чечне правозащитника Оюба Титиева. Москва, Рождественский бульвар. 25 февраля 2018 года. Фото Григория Шведова для "Кавказского узла".

Акция проходит спокойно, без инцидентов. Один из полицейских назвал корреспонденту "Кавказского узла" количество участников шествия памяти Немцова рекордным - по его оценкам, в нем участвуют 50 тысяч человек. По подсчетам же Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова, шествие собрало около 30 тысяч человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

Движение "Белый счетчик", ведущее подсчет числа людей на массовых акциях, к 14.30 мск оценило число участников шествия в 7,6 тысяч человек. "К 14:30 на территорию #МаршНемцова в Москве прошло 7,6 тыс. участников. Подсчет завершен", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте этого движения.

Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" публикует на странице "Немцов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Чеченский след в убийстве Немцова".

Примечание:

"Суд признал Эскерханова виновным в оскорблении следователя", "Власти отказались согласовать пикет памяти Немцова в центре Краснодара", "Полиция задержала в Москве участника пикета в связи с делом Немцова".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 февраля 2018, 15:56

25 февраля 2018, 15:34

25 февраля 2018, 14:54

25 февраля 2018, 14:02

  • Российское судно задержано в Поти

    Суд в Поти оштрафовал капитана российского судна за загрязнение моря. Корабль сможет покинуть порт только после уплаты штрафа и компенсации ущерба.

25 февраля 2018, 13:03

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты