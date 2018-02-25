Жители Астрахани провели акцию в память о Немцове

25 февраля 2018, 14:54

Участники пикета в память о Борисе Немцове возложили сегодня цветы и зажгли свечи у фотографии Немцова в астраханском "Гайд-парке".

Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова. Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" публикует на странице "Немцов". Также на "Кавказском узле" представлена справка "Чеченский след в убийстве Немцова".

Участники акции в память о политике держали флаги России и партии "Парнас". Они поставили фотографию Немцова, зажгли вокруг нее свечи, положили цветы. Постоянно на акции присутствовали 10 человек. При этом горожане в течение полутора часов приходили и уходили, то есть фактически участников было больше. В заключение активисты дошли до памятника жертвам политических репрессий и возложили цветы, передает корреспондент "Кавказского узла".

Прохожих было мало, к пикетирующим подошли лишь два человека, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" организатор акции, председатель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев.

По его словам, акция вызвала интерес правоохранительных органов. Полицейские спросили, кто организатор акции, и записали его данные, а также адрес регионального отделения "Парнаса", рассказал Долиев.

"Хотя я не знаю, что они там делали: этот парк, согласно постановлению правительства Астраханской области, предназначен для проведения массовых мероприятий, не требующих согласования", - сказал он.

Долиев рассказал, что они хотели провести акцию в сквере имени А.Е. Трусова. "21 февраля мы подали заявку в минкультуры на проведение акции 25 февраля, а 22-го вечером они дали нам ответ - отказали, сославшись на статью 191 ГК РФ. Якобы она увеличивает сроки подачи", - сказал он. - Хотя закон о публичных мероприятиях однозначно дает нам четыре дня".

По его словам, он не мог не посетить эту акцию. "Как можно запретить чтить память человека, политика? По-моему, это кощунство, оскорбление чувств! Может быть, это фашизм? Надо хоть как-то сопротивляться", - сказал Долиев.

Еще один член регионального совета партии "Парнас" Ярослав Савин пришел на акцию, "чтобы выразить свой протест против убийств российских политиков и выразить свое возмущение тем, что заказчики и организаторы убийства Бориса Немцова не привлечены к уголовной ответственности".

"Любой общественный отклик на политические убийства означает, что они не останутся безнаказанными для их заказчиков и исполнителей. Надеюсь, это хоть отчасти сдерживает волну преступлений против политических деятелей", - добавил Савин.