Жители Волгограда поспорили о необходимости перевода стрелок часов

01 марта 2018, 05:43

На прошедшем в Волгограде круглом столе, посвященном предстоящему референдуму о переводе времени, выступили противники и сторонники перехода региона в другой часовой пояс. Сторонники перевода настаивают на необходимости еще одного часа для гармоничного развития детей и увеличения времени для прогулок. Противники отмечают, что перевод стрелок повредит экономике региона и здоровью жителей. Вопрос поднят лишь для того, чтобы повысить явку на выборах президента, считают многие жители областного центра.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2017 года избирком Волгоградской области разрешил провести референдум о переводе часов в Волгоградской области. Областная дума приняла решение провести референдум в один день с президентскими выборами, 18 марта. Волгоградский облизбирком зарегистрировал инициативные группы сторонников и противников смены часового пояса для проведения агитации перед референдумом.

8 декабря 2017 года активисты передали в избирком Волгоградской области более 41 тысячи подписей в поддержку инициативы провести референдум по переводу времени. Сейчас регион живет по московскому времени (UTC+3). Было предложено перейти в третий часовой пояс (UTC+4).

В прошедшем 27 февраля в Волгограде "круглом столе" приняли участие два сторонника и три противника перевода стрелок, а также председатель облизбиркома Виктор Черячукин и депутат областной думы Владимир Ефимов, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Круглый стол провело информационное агентство «Интерфакс-Юг» в конференц-зале регионального информационно-аналитического центра.

Региональный референдум о переводе времени пройдет в один день с выборами президента, напомнил присутствующим председатель облизбиркома Виктор Черячукин.

«Это первый региональный референдум в новейшей истории. Это референдум, который впервые примерно за 25 лет проводится в нашем регионе», - отметил он.

«Если выборы могут быть признаны состоявшимися независимо от количества избирателей, то у референдума есть четкий минимальный порог – 50 процентов плюс одни голос. Референдум состоится, только если больше половины избирателей Волгоградской области придут на избирательные участки и проголосуют. Решение, принятое на референдуме, может быть отменено или изменено тоже только на референдуме и не ранее чем через два года после того, как было принято», - сообщил Черячукин.

По его словам, агитационный период в СМИ начался 17 февраля, 27 февраля бюллетени референдума переданы из полиграфической организации в облизбирком, после чего в присутствии представителей средств массовой информации три члена облизбиркома с правом решающего голоса произвели их пересчет.

«Бюллетени по актам были переданы структурам Росинкаса, чтобы они доставили их в ТИКи», - сказал он.

Председатель облизбиркома отметил, что 27 февраля завершилась первая волна поквартирных обходов, которые члены избирательных комиссий проводят в рамках информационно-разъяснительной кампании по выборам президента и по референдуму.

«По предварительным данным, мы видим интерес со стороны избирателей именно к референдуму. Многие узнали о референдуме от членов ТИКов, которые попытались дойти до каждого избирателя. С начала марта начинается вторая волна обходов членами УИКов избирателей, каждому избирателю будет вручено персональное приглашение на выборы президента и на референдум», - рассказал Черячукин.

«Волгоградская облдума могла бы без мнения граждан, выраженного на референдуме, оформить эту инициативу, проголосовать большинством, направить решение в Госдуму», - заявил на круглом столе депутат областной думы Владимир Ефимов.

«Дебаты по переходу в другой часовой пояс идут уже очень давно. Была изучена масса материалов. Были проведены опросы общественного мнения, собирались письменные мнения, было интернет-голосование, которое в свое время обрушило сайт волгоградской областной думы. Эти выборки ценны, но не столь репрезентативны, как референдум. Уникальность в том, что выборы президента редко совмещаются с местным вопросом. Эта уникальность дана жителям Волгоградской области», - заявил депутат.

Сторонники перевода времени отметили неудобство для учебы и занятия спортом

За перевод стрелок высказались присутствовавшие на круглом столе член Общественной палаты Волгоградской области, директор еврейской школы "Ор Авнер" Елена Никитина и депутат гордумы Олег Ростовщиков, против - члены общественной палаты юрист Светлана Казаченок и журналист Вячеслав Черепахин. К противникам перевода стрелок в ходе мероприятия присоединился сомнолог Алексей Катышев.

«Наша группа выступает за "плюс час". Мы просим вернуть нам один световой час. Как учитель, я ратую за перевод стрелок на час вперед, так как полученный час позволит нашим детям после учебного времени пребывать в кружках и студиях дополнительного образования, развивать музыкантов, художников и спортсменов. Если мы перейдем в другой пояс, наши граждане смогут проводить больше времени на свежем воздухе, организовывать группы по интересам. Уменьшится количество ДТП. Родители, которые в 18.00 идут с работы, смогут гулять больше со своими детьми – более трех часов, заниматься спортом», - сказала член областной общественной палаты, директор еврейской школы "Ор Авнер" Елена Никитина.

«Как отец 14-летнего ребенка могу сказать, что просыпаться в темное время суток ребенку также неудобно, как и встречать его в вечернее время со школы, потому что есть кружки, дополнительное образование», - сказал депутат городской думы Олег Ростовщиков.

По его словам, он чувствует себя некомфортно, когда ребенок идет по улицам в темное время суток.

«Мы с ребенком ездим на велосипедах ежедневно, возникает вопрос о безопасности, ведь в 8 вечера уже темно. Просыпаться с петухами в полтретьего утра тоже не есть комфортно», - сказал он.

По его словам, перевод стрелок сохранит волгоградцам 200 часов светового дня.

Противники перевода часов заявили о вероятных проблемах для экономики и здоровья

Юрист Светлана Казаченок отметила, что «глубоко исследовала вопрос».

«Я пришла к точке зрения, что на данный момент в Волгоградской области идеально совпадает астрономическое время с административным. Мы имеем в центральном парке культуры и отдыха солнечные часы. Чем меньше разница на этих часах в полдень с астрономическим временем, тем более идеальные условия для здоровья людей. Наш организм зависит от восхода и захода солнца, от вращения земли. С 2014 года, когда мы перешли в нынешний часовой пояс, у нас уменьшилась смертность – это разве не показатель? Для людей это время благоприятно и не возникает риск увеличения хронических заболеваний. Доказано, что такой дисбаланс приводит к сокращению жизни на десять лет», - заявила она.

По мнению журналиста Вячеслава Черепахина, все аргументы сторонников перевода стрелок "крутятся вокруг их субъективных "удобств-неудобств".

«Иногда это бывает вред здоровью, или неудобство кататься на велосипеде, или дети после школы. Но есть объективные причины того, как перевод может помешать региону. Это барьер в экономике – на 40 процентов волгоградская экономика завязана на Москву. Кроме того, здравоохранение все свои консультации удаленные проводит по московскому времени. Фактор экономики для нас важнейший. Есть фактор туризма – в этом году к нам приедет много туристов, которые живут по московскому времени. Я вообще молчу про железную дорогу и телепередачи, которые работают по московскому времени. Перевод стрелок – это барьер для развития», - заявил он.

Сомнолог Алексей Катышев сообщил, что занимается вопросом перевода времени больше года.

«Волгоградская область находится в третьем часовом поясе, и у нас астрономическое время совпадает с солнечным. Если мы переведем часы на час вперед, то получится, что рассвет будет наступать около 9 часов утра. Это может привести к росту ДТП в утренний час-пик, поскольку водители будут садиться за руль не выспавшиеся», - рассказал он.

По его словам, следует учитывать и нормы сна.

«Дети до 15 лет должны в среднем спать девять-десять часов. Среднестатистический школьник учится в первую смену, которая начинается в 8 утра. Чтобы добраться до школы школьнику надо проснуться около 7 утра, а лечь не позже 10 вечера. Как человек, закончивший педиатрический факультет, могу сказать, что дети не могут успокоиться мгновенно. Им нужно полтора-два часа, чтобы подготовиться ко сну. Волгоград должен оставаться в том часовом поясе, в котором находится сейчас», - заявил сомнолог.

В ответ на выступление противников перевода времени Елена Никитина отметила, что волгоградцам ничего не мешает встать на час раньше и поехать на консультацию с медиками. Она также отметила неравное количество участников круглого стола, представляющих стороны.

«Мы поставлены в неравную позицию, три человека представляют противников перевода времени. Кроме того, меня насторожил разговор о том, как переводят стрелки по России и всему миру. Мы говорим о Волгоградской области и в первую очередь должно учитываться мнение волгоградцев. Никакую статистику собирать не было необходимости. Президент поставил перед нами задачу гуманизации общества. Мы должны растить не только здоровую, но и образованную нацию. Именно поэтому для нас важны и прогулки с родителями, и велосипедные дорожки. Экономика – это хорошо, но если ее будет развивать нездоровое поколение, большой вопрос, что лучше для Волгограда - экономика и связь с Москвой или образованное население Волгоградской области», - заявил он.

Жители Волгограда высказали различные мнения о грядущем референдуме

Корреспондент «Кавказского узла» опросила прохожих, проходивших мимо библиотеки Горького по улице Мира. Опрос был проведен без репрезентативной выборки и не представляет мнение большинства.

Менеджер Ольга Леонидова сообщила, что для нее самым важным в вопросе перевода времени является удобство ее дочери, которая учится в первую смену в школе.

«Уроки начинаются в 8 утра, зимой это очень рано и темно, поэтому для меня вопрос времени – очень важный. Время переводить не нужно», - сказала женщина. По ее словам, она «обязательно» пойдет на избирательный участок, чтобы выразить свое мнение.

Молодой человек, представившийся Владимиром, рассказал, что в этом году окончил технологический техникум и сейчас является безработным. По его словам, о предстоящем референдуме он узнал от корреспондента.

«Для меня главное сейчас найти работу. Вопрос о переводе времени для меня не стоит. По-моему, ничего делать не надо», - сказал он.

Пенсионерка Лидия Константиновна рассказал, что примет участие и в выборах, и в референдуме.

«Я голосую всегда, и для меня этот вопрос не обсуждается. Думаю, что лишний световой час не помешает, потому что очень рано темнеет и очень рано светает – невозможно утром спать», - заявила она.

«Кроме того, лишний час вечером даст возможность проводить больше времени на улице. Для меня это важно – я встречаю внучку из художественной школы три раза в неделю», - сказала женщина.

Сотрудница сотовой компании Мария Ильичева предположила, что «скорее всего, референдум совместили с президентскими выборами, чтобы повысить явку». Женщина отметила, что выступает за перевод времени.

«Я обязательно приду голосовать, и очень опасаюсь, что часы не переведут, потому что жить так, как сейчас, как-то странно – слишком рано светает и темнеет», - сказала она.