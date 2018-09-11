Часы на здании железнодорожного вокзала. Волгоград. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

11 сентября 2018, 14:40

Госдума поддержала перевод часов в Волгоградской области

Депутаты Госдумы сегодня в первом чтении одобрили законопроект о смене часового пояса в Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля законопроект о смене часового пояса в Волгоградской области, принятый депутатами облдумы, был направлен в Госдуму.

18 марта более 58% проголосовавших на референдуме в Волгоградской области одобрили перевод стрелок на час вперед по сравнению с московским временем. Решение о проведении референдума было принято после того, как 8 декабря 2017 года в избирком Волгоградской области были переданы более 41 тысячи подписей в поддержку инициативы по переводу времени.

Сегодня депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект, предлагающий перевести Волгоградскую область, которая сейчас живет по московскому времени, из второго часового пояса (UTC+3) в третий (UTC+4), сообщила пресс-служба Госдумы.

"Перевод стрелок на один час вперед законодатели предлагают осуществить в последнее воскресенье октября текущего года (28 октября. – Прим. "Кавказского узла")", - говорится в сообщении, размещенном на сайте законодательного органа.

Законопроект получил и поддержку правительства России, отмечается в сообщении.

Сторонники перевода времени в Волгоградской области настаивали на необходимости еще одного часа для гармоничного развития детей и увеличения времени для прогулок. Противники инициативы отмечали, что перевод стрелок повредит экономике региона и здоровью жителей.

Напомним, что после положительного решения Госдумы законопроект должен получить поддержку Совета Федерации, а затем будет направлен для подписи президенту России.

Примечание:

"Жители Волгограда поспорили о необходимости перевода стрелок часов", "Госдума перевела Астраханскую область в другую часовую зону", "Инициативная группа выступила против смены часового пояса в Волгоградской области".

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