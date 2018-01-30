Сторонникам и противникам смены часового пояса в Волгоградской области разрешена агитация

30 января 2018, 18:52

Волгоградский облизбирком зарегистрировал инициативные группы сторонников и противников смены часового пояса для проведения агитации перед референдумом о том, надо ли переводить время в Волгоградской области на час вперед.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2017 года избирком Волгоградской области разрешил провести референдум о переводе часов в Волгоградской области. Областная дума решила провести референдум в один день с президентскими выборами, 18 марта.

8 декабря 2017 года активисты передали в избирком Волгоградской области более 41 тысячи подписей в поддержку инициативы провести референдум по переводу времени. Сейчас регион живет по московскому времени (UTC+3). Было предложено перейти в третий часовой пояс (UTC+4).



Облизбирком зарегистрировал сегодня две инициативные группы - сторонников и противников смены часового пояса, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова.

По ее словам, сегодня на заседании в избирательной комиссии сторонников перевода представляла член Общественной палаты региона Елена Никитина, противников - также член Общественной палаты Алексей Бардаков.

"Они получили свидетельства иной группы участников референдума и могут приступать к агитационной деятельности. Однако действуют те же ограничения, как и по выборам. Агитацию сейчас можно проводить в форме собраний, распространения листовок. Агитация в СМИ начинается за 28 дней до дня голосования, то есть 17 февраля", - пояснила она.

Кулешова также отметила, что в инициативные группы входит по 20 человек.

Голод: обе инициативные группы выступают за проведение референдума

Две инициативные группы будут агитировать за перевод стрелок и против него, однако они обе выступают за проведение референдума, заявил пресс-секретарь Общественной палаты Волгоградской области Павел Голод.

"Ранее была зарегистрирована инициативная группа, которая собрала более 40 тысяч подписей. Она выступала за проведение референдума, в ходе которого жители должны решить поддерживают они перевод стрелок или нет. Потом были организованы две инициативные группы - одна будет агитировать за перевод стрелок, вторая группа выступает за референдум, но против перевода стрелок. Это так называемые иные группы", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Павел Голод.

Он подчеркнул, что для того, чтобы агитировать - через СМИ или иным образом, инициативные группы должны быть официально зарегистрированы. Обе инициативные группы созданы на базе региональной Общественной палаты, отметил Павел Голод.

Казаченок: один часовой пояс с Москвой очень удобен

Время в одном часовом поясе с Москвой удобно по всем показателям, пояснила свою позицию член инициативной группы, выступающей против перевода стрелок на час вперед, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, член Общественной палаты России Светлана Казаченок.

По словам Казаченок, "перевод стрелок потребует значительных финансовых вложений". "К тому же, в перешедших на разницу с московским временем Саратове и Астрахани сейчас сложная ситуация в обществе, поскольку часть населения требует возврата к московскому времени. Любая сфера экономической деятельности у нас завязана на Москву, предприниматели связаны с Москвой, транспорт ходит к московскому времени", - уверена она.

Бардаков: перевод стрелок не та проблема, которая остро стоит в Волгоградской области



О том, что выступает за референдум, но против перевода стрелок, заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель комиссии по АПК, государственному и муниципальному управлению, развитию сельских территорий и земельных отношений Общественной палаты Волгоградской области Алексей Бардаков.

"Прежде всего, это связано с уже сложившимися традициями: проведение учебных занятий, поезда, телефонная связь, работа финансовых учреждений, автотранспорт, самолеты", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Бардаков.

По его мнению, "перевод стрелок - не та проблема, которая наиболее остро стоит в Волгоградской области". "В этом нет смысла. А вот проведение референдума — это нормальный опыт прямой демократии, это полезно и имеет позитивные моменты. Хотя само проведение референдума связано со сложностями и определенными финансовыми затратами", - подчеркнул член инициативной группы.

Никитина: дети смогут засветло приходить с учебы



Сторонники перевода стрелок считают, что прибавление часа светового дня благотворно скажется на дополнительных занятиях детей, заявила корреспонденту "Кавказского узла" председатель комиссии по культуре, искусству, развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Волгоградской области, директор еврейской школы "Ор Авнер" Елена Никитина.

"Как учитель с 35-летним стажем, считаю, что прибавление часа светового дня во второй половине даст возможность ученикам второй смены приходить домой засветло, учащимся первой смены даст возможность больше заниматься развитием личности и дополнительным образованием", - отметила Елена Никитина.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2015 года депутаты Астраханской областной думы обратились в Госдуму России с просьбой перевести стрелки часов на один час вперед, вернув в регионе постоянное "летнее" время. Госдума одобрила этот законопроект, после чего его единогласно поддержали сенаторы. 27 марта 2016 года Астраханская область перешла на новое время.

Астраханцы по-разному оценили переход на новое время

Переводу часов в астраханском регионе больше всего рады мамы, а также люди старшего поколения, для которых новое время - хорошо забытое старое, отмечалось в материале ГТРК "Лотос", опубликованном через месяц после перевода стрелок.

"С ребёнком было неудобно, утром выходили, уже жарко было, а сейчас выходим, нормальная температура. У нас ребёнок прямо вписался в это время, родителям хорошо теперь: то она в 6-7 вставала, а теперь в 7-8", - приводило слова жительницы Астрахани издание.

При этом фермеры сообщали о неудобствах, связанных с переходом на новое время.

"Рано утром доим молоко, а ещё ждать надо, пока откроют пункт приёма или откроют магазин", - заявил управляющий крестьянско-фермерским хозяйством Султан Алиев.

С анализом перехода Астраханской области на новое время выступил 20 января 2017 года член Совета федерации от Астраханской области Александр Башкин.

"Смена часового пояса позволила с пользой использовать вечер, продлив его светлый период в Астрахани на час. Не смени мы часовой пояс, вставало бы светило еще на час раньше раннего московского рассвета, практически ночью, в 2 часа 55 минут, в то время, когда солнечный свет никому не нужен. И садилось бы, естественно, на час раньше. А теперь летом, в самый длинный день Солнце сядет не в 19 часов 36 минут как в 2015 году, а уже в 20 часов 36 минут, как в прошлом году", - цитирует Башкина AST-NEWS.ru.

Напомним, что в декабре 2015 года в Астрахани начался сбор подписей под петицией с просьбой сохранить московский часовой пояс. К 27 марта 2016 года день онлайн-петиция была закрыта, ее подписали 363 человека.

При этом после перехода на новое время на портале change.org была размещена новая петиция под названием "Примите закон о возврате московского времени в Астрахани! Переведите нам стрелки назад!". Автор петиции попросила президента России "ввести закон или распоряжение о возврате московского (уже привычного для астраханцев) времени в Астрахань", так как "очень трудно адаптироваться к данному нововведению".

Петиция набрала 41 подпись и была закрыта.