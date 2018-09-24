Адвокат Беньяш задержан на 48 часов по уголовному делу

24 сентября 2018, 00:35

Адвоката Михаила Беньяша по истечении административного ареста не выпустили из спецприемника в Усть-Лабинске и этапировали в Краснодар. Против Беньяша возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Михаил Беньяш оказался среди задержанных в ходе несогласованного митинга против пенсионной реформы, который прошел в Краснодаре 9 сентября. На следующий день, 10 сентября, суд арестовал Беньяша на 14 суток и приговорил его к 40 часам обязательных работ. По словам защитника, после задержания его избили.

11 сентября Международная правозащитная организация признала краснодарского адвоката Михаила Беньяша узником совести и потребовала его немедленного освобождения. 15 сентября адвокаты заявили о бездействии правоохранителей в расследовании избиения Беньяша. По состоянию на 23.40, обращение с требованием расследовать избиение Беньяша подписали 379 адвокатов из разных регионов России.

Административный арест адвоката Михаила Беньяша по статье 19.3 КоАП РФ "Невыполнение законных требований сотрудников полиции" закончился 23 сентября в 22.30, однако адвоката не выпустили из спецприемника. Прибывшие сотрудники полиции увезли Беньяша на автозаке, сообщил активист Александр Соловьев.

"Ему предъявили обвинение по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - уточнил Савельев корреспонденту "Кавказского узла".

На своей странице в Facebook активист в 22.26 мск опубликовал короткое видео, на котором видно, как автозак с включенными проблесковыми маяками въезжает в ворота, перед которыми несколько человек кричат: "Миша, мы с тобой!". Где снято видео, не уточняется.

Беньяш был задержан на 48 часов в соответствии со статьей 91 УПК РФ, после чего этапирован из Усть-Лабинска, где он отбывал наказание в виде административного ареста, в Краснодар, сообщил его адвокат Алексей Аванесян.

"Меру пресечения скорее всего завтра (24 сентября, - прим. "Кавказского узла") изберет суд. Я не сомневаюсь, что это будет арест. Обвинение строится только на словах силовиков, которые его задерживали. Причем показания полицейских, которые имеются в деле, отличаются от их первоначальных показаний", - сказал вечером 23 сентября Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, при задержании на 48 часов сотрудники Следственного комитета проигнорировали тот факт, что у Беньяша имеется двухмесячный ребенок.

Статья 318 УК РФ делится на две части. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 318 предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.

Уже 30 адвокатов из разных регионов России подали апелляционные жалобы в Краснодарский краевой суд на административный арест Михаила Беньяша, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат Александр Попков.

"Мы продолжаем собирать денежные средства на приезд адвокатов из других регионов России на апелляцию", - уточнил он.

По состоянию на 00.25 мск, на сайтах Следственного комитета России, следственного управления СК и МВД по Краснодарскому краю нет информации о задержании краснодарского адвоката Михаила Беньяша в связи с открытием против него уголовного дела.

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