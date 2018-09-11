Михаил Беньяш арестован на 14 суток

11 сентября 2018, 02:52

Адвокат Михаил Беньяш, задержанный в Краснодаре на несогласованном шествии противников пенсионной реформы, арестован на 14 суток и приговорен к 40 часам обязательных работ.

"Кавказский узел" писал, что 9 сентября в Краснодаре в связи с несанкционированным шествием противников пенсионной реформы задержаны десятки человек. Среди них - адвокат Михаил Беньяш, который сообщил о своем избиении.

Адвокат Михаил Беньяш приговорен к 40 часам обязательных работ по статье 20.2 КоАП, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook адвокат Александр Попков.

Позднее он же сообщил, что Беньяш арестован на 14 суток по статье 19.3 КоАП.

Сам Михаил Беньяш подтвердил информацию об аресте на своей странице в социальной сети Facebook.

"Всем спасибо. Увидимся через 13 дней", - написал он.

Отметим, что максимальное наказание по статье 20.2 - административный арест на срок до пятнадцати суток, по статье 19.3 - административный арест на срок до пятнадцати суток.