Адвокат смог добиться встречи с задержанными в Краснодаре

10 сентября 2018, 05:13

После многочисленных жалоб адвокат Алексей Аванесян был допущен к задержанным в Краснодаре участникам несогласованной акции против пенсионной реформы. Адвокат Михаил Беньяш подтвердил информацию о своем избиении, а активист Владлен Демин рассказал о переполненных камерах.

"Кавказский узел" сообщал, что 9 сентября на несогласованном шествии противников пенсионной реформы в Краснодаре были задержаны более 50 человек. По словам адвоката Алексея Аванесяна, задержанным не передают лекарства и воду. Он также обратился в правоохранительные органы в связи с информацией об избиении задержанного адвоката Михаила Беньяша.

По словам адвоката Алексея Аванесяна, его пропустили к задержанным на акции против пенсионной реформы только после многочисленных жалоб.

"Это грубое нарушение 48-й статьи Конституции РФ, которая гарантирует каждому право на защиту. Меня не пустили, я прорвался", - сказал Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

Он также подтвердил информацию об избиении адвоката Михаила Беньяша.

Михаил Беньяш сообщил в личной переписке корреспонденту "Кавказского узла" о подробностях избиения.

"Меня избивали в машине и в отделе. При этом так никто и не представился", - написал он и отметил, что до суда, который назначен на 10 сентября, его не отпустят.

По словам задержанного активиста Владлена Демина, силовики вынуждены отпустить некоторых задержанных, так как в камерах не хватает мест.

"После того как я отказался сдавать отпечатки пальцев, мне сказали, что я буду ночевать в КПЗ. Очень много задержанных, поэтому их начали отпускать до судов", - сообщил активист корреспонденту "Кавказского узла".

"Известно, что в камере на ночь остается Марина Басманова, которая снимала на видео задержание адвоката Беньяша", - рассказал Демин.

Активистка Марина Басманова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что к ней также применяли насилие во время задержания.

"Меня хватали за волосы и душили, отбирали телефон, на который я снимала задержание Михаила Беньяша", - рассказала девушка.

По ее словам, она успела опубликовать видео в сети, прежде чем у нее забрали телефон. Она сообщила также, что считает задержание адвоката похищением, поскольку люди, которые задерживали Беньяша, были в штатском и не представились.

Басманова пыталась подать заявление о похищении адвоката, которое у нее не приняли, в отношении нее был составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ.