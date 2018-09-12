Amnesty International объявила кубанского адвоката Беньяша узником совести

12 сентября 2018, 12:45

Международная правозащитная организация потребовала освободить адвоката Михаила Беньяша из-под административного ареста. Сам Беньяш пояснил, что приехал 9 сентября на акцию протеста в Краснодаре в качестве защитника задержанных.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в Краснодаре в связи с несанкционированным шествием противников пенсионной реформы были задержаны десятки человек, в том числе адвокат Михаил Беньяш, который сообщил о своем избиении после задержания. Суд поместил адвоката под арест на 14 суток и приговорил к 40 часам обязательных работ.

Правозащитная организация Amnesty International считает Михаила Беньяша узником совести и требует его немедленного освобождения, а также эффективного расследования его заявления об избиении, заявила директор московского представительства организации Наталья Звягина.

"Российские власти должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не сталкиваясь с устрашением, препятствиями, преследованием либо неподобающим вмешательством, в соответствии с Основными принципами ООН, касающимися роли юристов", - приводятся 11 сентября слова Натальи Звягиной на сайте организации.

Сам Михаил Беньяш пояснил, что приехал к задержанным на акции, "чтобы с ними работать". "При адвокатах задержанных бьют чуть поменьше", - процитировало 11 сентября Беньяша "ОВД-Инфо".

По предположению Михаила Беньяша, его "хотели изолировать, чтобы минимизировать защиту задержанных". "Либо это месть: когда активистов стали хватать до акции, с периодичностью раз в час, я пообещал в фейсбуке, что за каждого следующего задержанного буду выкладывать личные телефоны [высокопоставленных силовиков и чиновников]. Я выложил четыре телефона", - пояснил адвокат.

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