Адвокаты заявили о бездействии правоохранителей в расследовании избиения Беньяша

15 сентября 2018, 12:37

Почти за неделю с момента задержания в Краснодаре адвоката Михаила Беньяша не проведена проверка законности действий силовиков, сообщил адвокат Аванесян. Полемика, в которой некоторые юристы обвиняют Беньяша в нарушении адвокатской этики из-из участия в оппозиционном движении, отвлекает внимание от факта избиения Беньяша, отметил адвокат Попков.

Как писал "Кавказский узел", среди десятков задержанных в ходе несогласованного митинга против пенсионной реформы, который прошел в Краснодаре 9 сентября, оказался адвокат Михаил Беньяш. Защитник заявил, что после задержания его избили. Суд 10 сентября арестовал Беньяша на 14 суток и приговорил его к 40 часам обязательных работ, признав виновным в организации незаконного митинга и неповиновении требованиям сотрудника полиции.

10 сентября руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков опубликовал на своей странице в Facebook обращение в Федеральную палату адвокатов, в котором призвал органы госвласти "эффективно расследовать нападение на адвоката Беньяша". По состоянию на 12.35 мск, обращение в защиту Михаила Беньяша подписали 374 адвоката из разных регионов России.

Арест Беньяша все еще не обжалован

Расследование задержания адвоката Михаила Беньяша Совет по правам человека при губернаторе Краснодарского края держит на особом контроле, при этом не принимая сторону ни одной из сторон, сообщил председатель СПЧ Андрей Зайцев.

"Это задача соответствующих органов - дать правовую оценку действиям адвоката и сотрудников правоохранительных органов. У нас нет таких полномочий, мы внимательно следим за ситуацией", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Зайцев.

В краевой коллегии адвокатов от комментариев отказались, сославшись на то, что до сих пор неизвестны результаты проверки по жалобам адвокатов Беньяша в Следственный комитет.

Адвокатское сообщество страны разделилось при обсуждении дела Беньяша, сообщил адвокат Александр Попков. По его словам, одни осуждают Михаила Беньяша за его участие в протестном движении и считают, что для этого он должен снять с себя адвокатские полномочия, и пока он этого не сделал, его единственная задача представлять интересы активистов. Другие требуют тщательного расследования избиения Беньяша.

"Те из адвокатов, кто говорит, что Беньяш такой сякой, уводят ситуацию от главного - что адвокат был избит. Если это не пресечь, то это войдет в традицию, избивать адвокатов, неугодных власти" ,- заявил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Попков.

По его словам кампания солидарности с Беньяшем продолжается, сейчас она идет в юридическом русле. "Это обжалования задержания, ареста, жалобы на действия полицейских. Объявлен сбор средств для оплаты приезда адвокатов из Тверской, Московской и других областей на апелляцию. Не считаю адвокатов из Ростова и Ставрополя, которые приедут за свой счет", - рассказал Александр Попков.

По его словам, 13 сентября прошло очередное заседание Федеральной палаты адвокатов (ФПА), на котором обсуждалась в том числе и ситуация с Беньяшем. "Оно было закрытым, нам не известны подробности. Известно, что Резник (вице-президент ФПА Генри Резник, – прим. "Кавказского узла") отслеживает. Он ознакомился с материалами дела, сказал, что будет следить и помогать",- отметил Попков.

По его словам, арест Беньяша до сих пор не обжалован, поскольку адвокатам до сих пор не выдают протокол судебного заседания и не дают знакомиться с материалами дела.

Адвокат Алексей Аванесян сообщил, что его жалобу на противоправные действия сотрудников полиции во время задержания Беньяша, которую он подал в тот же день, до сих пор не рассмотрели в СКР по краю.

"Меня только вызвали на опрос сегодня (15 сентября). До сих пор не осмотрели Михаила, не опросили, ничего не возбудили", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Аванесян.

По его словам, при поступлении в ИВС Михаил был освидетельствован медиками на наличие побоев, это стандартная процедура для поступающих в изолятор со следами избиений, кроме того, осмотреть его в ИВС может только эксперт СКР в рамках проверки по жалобе адвоката.

Комментариями от представителей следствия относительно заявления Попкова и Аванесяна "Кавказский узел" пока не располагает.

На заседании ФПА 13 сентября президент палаты Юрий Пилипенко сообщил о своей встрече с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, с которым он обсудил ситуацию с задержанием Беньяша. По мнению Пилипенко, реакция главы МВД не была дежурной, и его обещание разобраться в ситуации будет выполнено.

Также Пилипенко отметил, что ФПА были получены судебные постановления в отношении Михаила Беньяша, после изучения которых стало ясно, что они небезупречны и имеются возможности для их обжалования, говорится в статье о заседании палаты 13 сентября, опубликованной на сайте "Адвокатской газеты".

11 сентября Международная правозащитная организация признала Михаила Беньяша узником совести и потребовала его немедленного освобождения.

Беньяш помогает сокамерникам составлять жалобы

На условия содержания в изоляторе временного содержания Усть-Лабинска Беньяш не жалуется, ежедневно ему дают возможность совершать телефонные звонки, есть доступ адвокатов, в ИВС его посещали члены краевого ОНК, сотрудники прокуратуры в качестве надзора за содержанием административно арестованных, сообщил Александр Попков.

"Беньяш помогает сокамерникам составлять жалобы, апелляции. Общее состояние его здоровья нормальное, ухо, которое было повреждено, начало слышать, у него есть необходимые лекарства. Жалуется на боли в колене, старая травма, которая усугубилась во время его силового задержания", - рассказал Попков.

Адвокаты намерены поднять вопрос применения физической силы к коллегам со стороны силовиков

В российском законодательстве нет отдельной статьи, которая бы регламентировала наказание за избиение, нападение или убийство адвоката, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Аванесян.

"Никакого иммунитета у адвоката нет, закон его рассматривает как обычного гражданина, к сожалению", - отметил Алексей Аванесян.

Вопрос недопустимости применения со стороны сотрудников правоохранительных органов физической силы к адвокатам, тем более при исполнении ими профессиональных обязанностей, давно назрел, заявил на заседании Федеральной палаты адвокатов 13 сентября ее председатель Юрий Пилипенко.

Этот вопрос, по мнению Пилипенко, требует отстаивания принципиальной позиции в ходе обсуждения с МВД, поскольку ситуация с Михаилом Беньяшем – далеко не первая, отмечается в статье на сайте "Адвокатской газеты".