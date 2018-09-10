Адвокат Беньяш рассказал об избиении после задержания

10 сентября 2018, 22:05

Врачи зафиксировали у задержанного в Краснодаре адвоката Михаила Беньяша множественные ушибы. Около 200 адвокатов из разных регионов России подписали обращение в Федеральную палату адвокатов с требованием расследовать избиение коллеги.

Как информировал "Кавказский узел", десятки человек были задержаны 9 сентября в Краснодаре в связи с запланированным противниками пенсионной реформы несогласованным шествием. Задержанные активисты пожаловались на недопуск адвокатов. Адвокат Михаил Беньяш, задержанный в день акции протеста, подтвердил информацию о своем избиении.

Адвокат Михаил Беньяш обвинен в организации митинга, неисполнении требований сотрудников полиции и в нанесении ущерба, сообщил его коллега Алексей Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

Врачи зафиксировали у него многочисленные ушибы и травматический отит, рассказал сам Михаил Беньяш корреспонденту "Кавказского узла". Ночь Беньяш провел в камере для административно задержанных, сегодня днем его привезли в Октябрьский районный суд, однако по состоянию на 19.54 мск суд так и не начал рассматривать его дело, сообщил Алексей Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

"Пока ожидал свое дело, позащищал в суде [активистку] Иру Бархатову. Ушла домой с 500 рублей штрафа. Меня еще не рассмотрели", - написал Михаил Беньяш в 19.03 мск на своей странице в Facebook.

Перед задержанием Беньяш пожаловался на силовиков

По словам Беньяша, непосредственно перед задержанием он сдал в прокуратуру и следственный комитет заявление, в котором просил проверить законность ведения в его отношении оперативной разработки. По словам адвоката, силовики создали ориентировку на его автомобиль. "Мне поступила такая информация и я просил провести проверку, также в заявлении я не исключил, что меня задержат",- рассказал Беньяш.

Выйдя из здания следственного комитета он связался по телефону с активистом Виталием Немцевым, который был задержан. "Мы шли по Красной [улице] с Ириной Бархатовой, с которой я заключил договор по оказанию юридической помощи тем, кого возможно будут задерживать. Рядом остановилась иномарка, оттуда вышли двое в штатском, скрутили меня и бросили в машину без опознавательных знаков",- сообщил Беньяш корреспонденту "Кавказского узла".

Как рассказал адвокат, в машине один из неизвестных в штатском вырывал у него мобильный телефон и заламывал ему руки, а затем начал душить. В наручниках Беньяш провел, по его словам, пять часов, пока адвокат Алексей Аванесян не добился возможности пройти к нему в отдел.

"Я не понимал куда меня привезли: бросили лицом в асфальт и поволокли по лестнице на третий или четвертый этаж. В кабинете один из людей в штатском нанес мне несколько ударов в лицо, потом бросил меня на пол и я ударился головой о сейф",- сообщил Беньяш.

По словам адвоката, после этого удара его в наручниках отвезли в больницу, где сделали компьютерную томографию. "Выдали справку, что у меня все хорошо. Сегодня меня опять возили в скорую, потому что у меня начались проблемы с коленом, застарелая травма дала о себе знать после избиения. Там врач поставил мне диагноз травматический отит средней степени",- сообщил адвокат.

Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков разместил на своей странице в Facebook обращение в Федеральную палату адвокатов, которое к 16.47 мск сегодня подписали 190 адвокатов из 37 регионов России. Они потребовали провести открытое заседание палаты и комиссии по защите профессиональных прав адвокатов "и потребовать от органов госвласти эффективного расследования нападения на адвоката Беньяша", - говорится в тексте обращения.