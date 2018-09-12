Адвокат Михаил Беньяш. Фото: страница Михаила Беньяша в Facebook https://www.facebook.com/mbenyash/photos_all

12 сентября 2018, 22:10

С требованием расследовать нападение на Беньяша выступили 360 адвокатов

Обращение с требованием расследовать избиение краснодарского адвоката Михаила Беньяша подписали более 360 адвокатов из разных регионов России. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев пообещал разобраться в ситуации с Беньяшем, сообщил глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

Как писал "Кавказский узел", среди десятков задержанных в ходе несогласованного митинга против пенсионной реформы, который прошел в Краснодаре 9 сентября, оказался адвокат Михаил Беньяш. Защитник заявил, что после задержания его избили Суд 10 сентября арестовал Беньяша на 14 суток и приговорил его к 40 часам обязательных работ.

10 сентября руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков опубликовал на своей странице в Facebook обращение в Федеральную палату адвокатов, в котором призвали органы госвласти "эффективно расследовать нападение на адвоката Беньяша". 11 сентября Международная правозащитная организация признала Михаила Беньяша узником совести и потребовала его немедленного освобождения.

В обращении к ФПА отмечается, что "Беньяш был предупрежден о том, что его планируют задержать и арестовать на 15 суток, чтобы воспрепятствовать профессиональной деятельности".

Комментарий Павла Чикова относительно обращения в защиту адвоката Михаила Беньяша. Фото: скриншот со странице Павла Чикова в Facebook https://www.facebook.com/pchikov

"Нападение и похищение нашего коллеги - это не частный случай, а дерзкий выпад в адрес адвокатской корпорации", - говорится в документе. Его авторы также потребовали провести открытое заседание палаты и комиссии по защите профессиональных прав адвокатов.

"Неплохо! 360 адвокатов тем временем уже объединились под обращением", - написал в 15.58 мск на своей странице руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По состоянию на 22.05 мск обращение в защиту Михаила Беньяша подписали 365 адвокатов из разных регионов России. 

Сам Михаил Беньяш ранее пояснил, что приехал к задержанным в ходе акции в Краснодаре, "чтобы с ними работать". "При адвокатах задержанных бьют чуть поменьше", - привело слова адвоката 11 сентября "ОВД-Инфо".

Адвокат сообщил "Кавказскому узлу", что врачи зафиксировали у него травматический отит и многочисленные ушибы

Вопрос о задержании Беньяша подняли на встрече с Колокольцевым 

В ходе сегодняшней встречи с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко сообщил "об имеющейся информации о несоблюдении требований закона при задержании" Михаила Беньяша.

"Министр внутренних дел ответил, что он разберется в этой ситуации", – сказал Пилипенко, которого цитирует "Адвокатская газета". 

По состоянию на 22.05 мск на сайте МВД России нет информации о результатах встречи Пилипенко с главой ведомства по вопросу Михаила Беньяша. 

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". 

Примечание:

"Адвокат смог добиться встречи с задержанными в Краснодаре", "Два активиста арестованы на 10 суток в Краснодаре", "Краснодарцы сообщили о массовых задержаниях активистов и прохожих". 

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12 сентября 2018, 23:32

12 сентября 2018, 22:36

12 сентября 2018, 22:10

  • С требованием расследовать нападение на Беньяша выступили 360 адвокатов

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