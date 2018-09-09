09 сентября 2018, 17:13
Краснодарцы сообщили о массовых задержаниях активистов и прохожих
Силовики оцепили центр Краснодара, сорвав несогласованное шествие против пенсионной реформы, сообщили активисты. По данным организаторов, задержаны более 50 человек. Горожане рассказали о задержаниях прохожих, не участвовавших в шествии.
Организаторы объявили о завершении акции
Несанкционированное шествие против пенсионной реформы было запланировано на 14 часов на площади перед краснодарским кинотеатром "Аврора", но в 13.45 площадь оцепили силовики, на подъезде к кинотеатру остановились 10 автозаков. Сотрудник полиции через мегафон предупредил о том, что все участники несогласованной акции будут задержаны и доставлены в суд, передает корреспондент "Кавказского узла".
"В районе [кинотеатра] "Авроры" задерживают всех подряд, прохожих случайных. Обыскивают, проверяют сумки. Мы решили собраться в другом месте", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Александр.
По словам активистов, силовиками был оцеплен весь центр Краснодара. "Мы планировали собраться у "Макдональдса", но там тоже уже появились сотрудники полиции. Ищем другое место", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Егор. Он отметил, что участников акции массово задерживают. "Сложно сказать, сколько задержанных - забирают в центре в разных местах, всем вменяют неисполнение законных требований сотрудников полиции", - сообщил активист.
Организаторы протестной акции заявили о ее завершении. "Более 50 задержаний. Власти бросили целую армию против мирных протестующих. Мгновенное оцепление толпы превратилось в подавление мирных протестующих. Нас зажали в котел, а затем по частям вытеснили с площади", - говорится в сегодняшнем сообщении в группе "Краснодар против повышения пенсионного возраста" в соцсети "ВКонтакте".
Силовики задерживали прохожих
Были задержаны люди, которые не планировали участвовать в шествии. Так, жительница Краснодара Ольга Пронина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что договорилась встретиться сегодня в 14 часов со своим другом у "Макдональдса" на улице Красной. "Мы хотели погулять в центре, сходить в кафе, как обычно в воскресенье. Я немного опаздывала, потому что были пробки. Мой друг позвонил, сказал, что возле "Макдональдса" много силовиков. Когда я подходила к назначенному месту, его уже увозили", - рассказала девушка.
По ее словам, Максима со скрученными руками отвели в автозак. "Я пыталась выяснить, за что его забирают. Мне сказали, что за участие в несанкционированном митинге. Мы пытались доказать, что у нас свидание, я была готова показать нашу переписку, в которой мы о нем договаривались. Но меня не слушали", - рассказала Ольга Пронина.
Задержанная сегодня 22-летняя жительница Краснодара Юлия Майорова тоже сообщила, что не собиралась участвовать в акции протеста и даже не знала о ее проведении. "Я пошла за покупками в "Галерею Краснодар". Стояла в наушниках, меня схватили какие-то люди и потащили к машине. Я не сразу поняла, что это силовики. Такой ужас пережила", - рассказала девушка.
Она отметила, что сотрудники полиции посадили ее в автобус, где уже было много задержанных. "Меня никто не слушал, что я не участник акции. Я видела, что в автобусе задержанные друг друга знали, а меня не знал никто. Нас отвезли в отдел (одной из силовых структур), здесь очень много людей", - рассказала Юлия Майорова. По ее наблюдениям, там находилось много случайных прохожих. Майорова успела сообщить, что силовики начали отнимать у задержанных телефоны. В 15.35 номер девушки был уже недоступен.
На сайте кубанского главка МВД по состоянию на 17:13 мск нет информации о сегодняшних задержаниях.
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Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"