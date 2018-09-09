Задержание возле кинотеатра "Аврора" в Краснодаре. 9 сентября 2018 года. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

09 сентября 2018, 17:13

Краснодарцы сообщили о массовых задержаниях активистов и прохожих

Силовики оцепили центр Краснодара, сорвав несогласованное шествие против пенсионной реформы, сообщили активисты. По данным организаторов, задержаны более 50 человек. Горожане рассказали о задержаниях прохожих, не участвовавших в шествии.

"Кавказский узел" писал, что 5-7 сентября в Краснодаре были задержаны не менее двенадцати сторонников Навального. Они получили от пяти до десяти суток административного ареста. Двое арестованных, Алексей Мандригеля и Вера Холодная, объявили голодовку. Сторонники Навального связали задержания с протестами против повышения пенсионного возраста.
Согласно предложенному правительством РФ проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Проект уже прошел первое чтение в Госдуме. Во многих городах юга России, в том числе в Краснодарском крае, прошли митинги и акции протеста с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум. Власти Краснодарского края пообещали смягчить последствия реформы, сохранив региональные льготы для людей предпенсионного возраста.

Организаторы объявили о завершении акции

Несанкционированное шествие против пенсионной реформы было запланировано на 14 часов на площади перед краснодарским кинотеатром "Аврора", но в 13.45 площадь оцепили силовики, на подъезде к кинотеатру остановились 10 автозаков. Сотрудник полиции через мегафон предупредил о том, что все участники несогласованной акции будут задержаны и доставлены в суд, передает корреспондент "Кавказского узла".

Еще до начала шествия был задержан его организатор, Виталий Немцев. Около 14 часов был задержан адвокат Михаил Беньяш, который планировал оказывать юридическую помощь адержанным. "Силовики в штатском, которые не представились и не показали удостоверения, избили меня в автомобиле, на котором не было опознавательных знаков", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Беньяш. Он связал свой арест с тем, что после серии арестов активистов опубликовал на своей странице в Facebook номера мобильных телефонов высокопоставленных чиновников.

"В районе [кинотеатра] "Авроры" задерживают всех подряд, прохожих случайных. Обыскивают, проверяют сумки. Мы решили собраться в другом месте", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Александр.

По словам активистов, силовиками был оцеплен весь центр Краснодара. "Мы планировали собраться у "Макдональдса", но там тоже уже появились сотрудники полиции. Ищем другое место", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Егор. Он отметил, что участников акции массово задерживают. "Сложно сказать, сколько задержанных - забирают в центре в разных местах, всем вменяют неисполнение законных требований сотрудников полиции", - сообщил активист.

Сообщение организаторов шествия в Краснодаре о задержаниях. https://vk.com/9sep_krd?w=wall-169808873_301Организаторы протестной акции заявили о ее завершении. "Более 50 задержаний. Власти бросили целую армию против мирных протестующих. Мгновенное оцепление толпы превратилось в подавление мирных протестующих. Нас зажали в котел, а затем по частям вытеснили с площади", - говорится в сегодняшнем сообщении в группе "Краснодар против повышения пенсионного возраста" в соцсети "ВКонтакте".

Силовики задерживали прохожих

Были задержаны люди, которые не планировали участвовать в шествии. Так, жительница Краснодара Ольга Пронина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что договорилась встретиться сегодня в 14 часов со своим другом у "Макдональдса" на улице Красной. "Мы хотели погулять в центре, сходить в кафе, как обычно в воскресенье. Я немного опаздывала, потому что были пробки. Мой друг позвонил, сказал, что возле "Макдональдса" много силовиков. Когда я подходила к назначенному месту, его уже увозили", - рассказала девушка.

По ее словам, Максима со скрученными руками отвели в автозак. "Я пыталась выяснить, за что его забирают. Мне сказали, что за участие в несанкционированном митинге. Мы пытались доказать, что у нас свидание, я была готова показать нашу переписку, в которой мы о нем договаривались. Но меня не слушали", - рассказала Ольга Пронина.

Задержанная сегодня 22-летняя жительница Краснодара Юлия Майорова тоже сообщила, что не собиралась участвовать в акции протеста и даже не знала о ее проведении. "Я пошла за покупками в "Галерею Краснодар". Стояла в наушниках, меня схватили какие-то люди и потащили к машине. Я не сразу поняла, что это силовики. Такой ужас пережила", - рассказала девушка.

Она отметила, что сотрудники полиции посадили ее в автобус, где уже было много задержанных. "Меня никто не слушал, что я не участник акции. Я видела, что в автобусе задержанные друг друга знали, а меня не знал никто. Нас отвезли в отдел (одной из силовых структур), здесь очень много людей", - рассказала Юлия Майорова. По ее наблюдениям, там находилось много случайных прохожих. Майорова успела сообщить, что силовики начали отнимать у задержанных телефоны. В 15.35 номер девушки был уже недоступен.

Студент Виктор Столяров заявил, что был задержан силовиками, когда шел в магазин за хлебом. "Мое внимание привлекло скопление (силовиков). Остановился посмотреть, в чем дело, подбежали двое сотрудников, сказали, что я задержан за неисполнение требований (силовиков). Так и доставили в отдел в тапочках, я даже телефон с собой не взял", - рассказал студент.

На сайте кубанского главка МВД по состоянию на 17:13 мск нет информации о сегодняшних задержаниях.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". За протестами сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" следит на странице "Акции Навального".

Примечание:

"В Сочи за пропаганду нацистской символики задержан активист Константин Гудимов", Суд оштрафовал сочинскую активистку за нарушение правил агитации", "Сторонник Навального в Сочи ответил на арест голодовкой".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 сентября 2018, 18:08

09 сентября 2018, 17:54

09 сентября 2018, 17:26

09 сентября 2018, 17:13

09 сентября 2018, 16:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости