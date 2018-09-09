Краснодарцы сообщили о массовых задержаниях активистов и прохожих

09 сентября 2018, 17:13

Силовики оцепили центр Краснодара, сорвав несогласованное шествие против пенсионной реформы, сообщили активисты. По данным организаторов, задержаны более 50 человек. Горожане рассказали о задержаниях прохожих, не участвовавших в шествии.

Кавказский узел " писал, что 5-7 сентября в Краснодаре были задержаны не менее двенадцати сторонников Навального. Они получили от пяти до десяти суток административного ареста. Двое арестованных, Алексей Мандригеля и Вера Холодная, объявили голодовку . Сторонники Навального связали задержания с протестами против повышения пенсионного возраста.

Согласно предложенному правительством РФ проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Проект уже прошел первое чтение в Госдуме. Во многих городах юга России, в том числе в Краснодарском крае, прошли митинги и акции протеста с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум. Власти Краснодарского края пообещали смягчить последствия реформы , сохранив региональные льготы для людей предпенсионного возраста.

Организаторы объявили о завершении акции

Несанкционированное шествие против пенсионной реформы было запланировано на 14 часов на площади перед краснодарским кинотеатром "Аврора", но в 13.45 площадь оцепили силовики, на подъезде к кинотеатру остановились 10 автозаков. Сотрудник полиции через мегафон предупредил о том, что все участники несогласованной акции будут задержаны и доставлены в суд, передает корреспондент "Кавказского узла".

Еще до начала шествия был задержан его организатор, Виталий Немцев. Около 14 часов был задержан адвокат Михаил Беньяш, который планировал оказывать юридическую помощь адержанным. "Силовики в штатском, которые не представились и не показали удостоверения, избили меня в автомобиле, на котором не было опознавательных знаков", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Беньяш. Он связал свой арест с тем, что после серии арестов активистов опубликовал на своей странице в Facebook номера мобильных телефонов высокопоставленных чиновников. Еще до начала шествия был задержан его организатор, Виталий Немцев. Около 14 часов был задержан адвокат Михаил Беньяш, который планировал оказывать юридическую помощь адержанным. "Силовики в штатском, которые не представились и не показали удостоверения, избили меня в автомобиле, на котором не было опознавательных знаков", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Беньяш. Он связал свой арест с тем, что после серии арестов активистов опубликовал на своей странице в Facebook номера мобильных телефонов высокопоставленных чиновников.

"В районе [кинотеатра] "Авроры" задерживают всех подряд, прохожих случайных. Обыскивают, проверяют сумки. Мы решили собраться в другом месте", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Александр.

По словам активистов, силовиками был оцеплен весь центр Краснодара. "Мы планировали собраться у "Макдональдса", но там тоже уже появились сотрудники полиции. Ищем другое место", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Егор. Он отметил, что участников акции массово задерживают. "Сложно сказать, сколько задержанных - забирают в центре в разных местах, всем вменяют неисполнение законных требований сотрудников полиции", - сообщил активист.

Организаторы протестной акции заявили о ее завершении. "Более 50 задержаний. Власти бросили целую армию против мирных протестующих. Мгновенное оцепление толпы превратилось в подавление мирных протестующих. Нас зажали в котел, а затем по частям вытеснили с площади", - говорится в сегодняшнем сообщении в группе "Краснодар против повышения пенсионного возраста" в соцсети "ВКонтакте".

Силовики задерживали прохожих