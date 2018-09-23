Наблюдателей обеспокоила раздача пиццы на избирательных участках в Ереване

23 сентября 2018, 15:05

Представители блока Никола Пашиняна "Мой шаг" раздают пиццу, соки и воду на избирательных участках, где сегодня проходят выборы в Совет старейшин Еревана, заявил блок "Независимый наблюдатель".

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ереване начались выборы в Совет старейшин, к работе приступили 475 избирательных участков.

Внеочередные выборы в Совет старейшин были назначены после того, как 16 августа правительство Армении распустило Совет старейшин Еревана. Регистрацию для участия в выборах прошли восемь партий и четыре блока. На 65 мандатов претендуют 982 кандидата от 12 политических сил. Для проведения выборов были сформированы десять территориальных избиркомов, правом голоса на выборах обладают 853 390 избирателей. Фаворитов этих выборов ранее назвали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Блок "Независимый наблюдатель", который осуществляет наблюдательную миссию на выборах в Совет старейшин, получает сообщения о том, что представители блока Никола Пашиняна "Мой шаг" привезли пиццу на избирательные участки 6/8, 6/26, 8/62, 1/1. Кроме того, на участках 10/6, 8/29, 8/1, 10/45, 10/52 пиццу, соки и воду раздают доверенные лица блока "Мой шаг", пишет со ссылкой на заявление "Независимого наблюдателя" Aysor.am.

"Конкретные данные получены из вышеуказанных избирательных участков, однако поступают сообщения о том, что это происходит повсеместно", - цитирует заявление блока издание.

Согласно заявлению "Независимого наблюдателя", эти действия сторонников Пашиняна "не являются нарушением, но являются тревожным признаком", сообщает сегодня на своем сайте Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской инициативы.

Напомним, что в блок "Мой шаг" вошли партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна, партия "Аракелутюн" (Миссия) и ряд беспартийных общественных деятелей.

Новости о ходе внеочередных выборов в Совет старейшин столицы Армении "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Ереван: выборы старейшин".