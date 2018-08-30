На места в Совете старейшин Еревана претендуют 13 политических сил

30 августа 2018, 18:10

Центризбирком Армении завершил прием документов для участия во внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана. На депутатские мандаты претендуют представители 4 блоков и 9 партий.

Как писал "Кавказский узел", внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана были назначены на 23 сентября. Срок подачи заявок на участие в выборах истек 29 августа в 18.00 (17.00 мск).

Необходимость проведения внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана обусловлено срывом выборов мэра армянской столицы, которые были назначены на 16 июля. Согласно статье 17 закона "Об органах местного самоуправления Еревана", правительство распускает Совет старейшин и назначает дату новых выборов, если фракции не выдвигают кандидатуры или единственный кандидат не набрал необходимого числа голосов.

Принять участие в выборах Совета старейшин Еревана изъявили желание 13 политических сил – четыре блока и девять партий.

"Центризбирком изучит поданные документы и утвердит партийные списки кандидатов 3 сентября до 18.00 (17.00 мск)", - сообщила 29 августа корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ЦИК Армении Эрмине Арутюнян.

Она отметила, что в этом году избирательная кампания в Совет старейшин будет короче обычного, она продлится с 10-го по 21 сентября.

По итогам выборов в Совет старейшин Еревана, которые состоялись в мае 2017 года, наибольшее количество мандатов - 46 - получила Республиканская партия Армении, 14 мест занял блок "Елк". Остальные пять мандатов достались партии "Абрикосовая страна". Именно фракции блока "Елк" и Республиканской партии Армении отказались участвовать в выборах мэра Еревана 16 июля 2018 года, заявив о необходимости внеочередных выборов в Совет старейшин.

Кто идет на выборы в Совет старейшин Еревана

Возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном партия "Гражданский договор" идет на выборы блоком "Мой шаг!", список кандидатов которого возглавил актер комедийного жанра Айк Марутян.

В блок "Мой шаг!" вошли партия "Аракелутюн" (Миссия), а также беспартийные общественные деятели, принявшие участие в "Бархатной революции"-2018, сообщил 29 августа пресс-секретарь партии "Гражданский договор" Ваган Костанян, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Третий президент Армении Серж Саргсян 17 апреля был избран премьер-министром, однако через шесть дней под давлением массовых уличных протестов был вынужден покинуть. 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем страны стал лидер оппозиции Никол Пашинян. Подробно о смене власти в Армении рассказывается в обновляемой фотохронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Партия "Гражданский договор" идет на выборы отдельно от своих партнеров по блоку "Елк", прошедшего в Совет старейшин по итогам майских выборов 2017 года.

Две другие политические силы, представляющие блок "Елк", - "Просвещенная Армения" и "Республика", - примут участие в выборах в составе блока "Луйс" (Свет), избирательный список которого возглавил представитель партии "Республика", министр юстиции Артак Зейналян. В первую тройку блока, кроме Зейналяна, входят также глава фракции блока "Елк" в Совете старейшин Еревана Давид Хажакян и член того же блока Ани Хачатрян.

Список партии "Процветающая Армения" возглавила депутат фракции "Блок Царукяна" (партия входит в парламентский блок – прим. "Кавказский узел") Наира Зограбян.

Предвыборный штаб блока "Луйс" возглавит Хажакян, сообщил 28 августа в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" представитель офиса политической силы.

В блок "Общественность Еревана" вошли партия "ГАЛА" и "Социал-экологическая партия зеленных". Первую строчку списка кандидатов возглавила Анаит Тарханян, супруга экс-кандидата в президенты Андриаса Гукасяна.

Заявку на участие в выборах в блоке под названием "Ереванцы" подали две политические

силы – "Армянское общенациональное движение" и партия "Айоц Айреник" (Родина армян). Список блока возглавил лидер АОД, депутат "Блока Царукян" Арарат Зурабян.

Также документы для участия в выборах Совета старейшин Еревана подала партия "Наследие". Список кандидатов этой политсилы возглавил ее основатель, экс-кандидат в президенты Раффи Ованнисян.

На депутатские мандаты столичного совета претендуют также партия "Абрикосовая страна", список которой возглавила лидер партии Заруи Постанджян, и АРФ "Дашнакцутюн" во главе с Микаелом Манукяном.

В борьбе за депутатские мандаты примет участие также партия "Оринац Еркир" во главе с зампредом партии Мгер Шахгелдян, первым номером партии "Демократический путь" стал ее лидер Мануэл Гаспарян.

"Партию реформистов" возглавил кинорежиссер Артак Аветян, список еще одной партии -

"Айказунер" - возглавил Геворг Овсепян. На депутатские мандаты также претендуют представители от Либерально-демократического союза Армении.

Республиканская партия Армении (РПА) не стала выдвигать своего кандидата на пост мэра Еревана, тем самым отказавшись от борьбы за мандаты в Совете старейшин.

Проходной барьер на выборах в Совет старейшин Еревана составляет 6% для партий и 8% - для блоков. В случае, если по итогам голосования барьер преодолели менее трех партий и блоков, то в распределении мандатов участвуют три политические силы, набравшие максимальное число голосов избирателей.

Согласно статье 124 Избирательного кодекса Армении, выборы в Совет старейшин Еревана, состоящего из 65 депутатов, проходят по пропорциональной системе. Столичного мэра, в соответствии с законом "О местном самоуправлении города Ереван", избирает сформированный по партийному принципу Совет старейшин большинством голосов.

Напомним, мэр Еревана Тарон Маргарян, отставки которого требовали активисты, ушел с поста 9 июля. При этом на митинге 16 мая Маргарян обещал своим сторонникам, что не уйдет отставку.