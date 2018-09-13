Политологи назвали фаворитов на выборах в Совет старейшин Еревана

13 сентября 2018, 04:04

Высокие шансы победить на выборах в Совет старейшин Еревана имеет блок Никола Пашиняна "Мой шаг", а также партии «Процветающая Армения» и блок «Луйс», заявили «Кавказскому узлу» армянские политологи. Они также не исключили, что пройти в парламент столицы смогут партия «Абрикосовая страна» и АРФ "Дашнакцутюн".

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении 29 августа завершил прием документов для участия во внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана, которые назначены на 23 сентября. Регистрацию для участия во внеочередных выборах прошли восемь партий и четыре блока. На 65 мандатов претендуют 982 кандидата из 12 политических сил.

Правительство Армении на заседании 16 августа распустило Совет старейшин Еревана. Решение о прекращении срока полномочий Совета было принято после срыва в июле выборов мэра армянской столицы.

На выборах в Совет старейшин Еревана отсутствует интрига

Фаворитом на выборах в Совет старейшин Еревана является блок «Мой шаг», который способен набрать необходимое число мандатов для избрания мэром своего кандидата, заявил 12 сентября корреспонденту «Кавказского узла» научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян.

Второстепенными фаворитами, по его словам, являются партия «Процветающая Армения» (ППА) и блок «Луйс».

«Шансы преодолеть проходной барьер есть также у партии «Абрикосовая страна, тогда как у АРФ «Дашнакцутюн» его почти нет, так как выдвинули человека, которого никто не знает», - считает он.

При этом Микаелян отметил отсутствие интриги на выборах в Совет старейшин, несмотря на наличие большого числа политических сил, заявивших о своем участии в выборах.

«Изменился состав игроков. Много новых сил, предвыборная кампания более публичная. Но интриги не вижу», - подчеркнул политолог.

Согласно пункту 3 статьи 141 Избирательного кодекса, проходной барьер для партий составляет 6%, а для блоков – 8%. В случае, если по итогам голосования барьер преодолели менее трех партий и блоков, то в распределении мандатов участвуют три политические силы, набравшие максимальное число голосов избирателей.

Партия Пашиняна намеренно пошла на выборы в блоке с малоизвестной партией

Политтехнолог Армен Бадалян также назвал фаворитом предвыборной гонки блок «Мой шаг».

По его словам, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» намеренно пошла на выборы в блоке с малоизвестной партией.

В блок "Мой шаг" вошли партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна, партия "Аракелутюн" ("Миссия") и ряд беспартийных общественных деятелей.

«Это политтехнология, чтобы привлечь избирателя, в памяти которого свежи воспоминания о революции и, в частности, ее гимн «Мой шаг», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Бадалян считает, что в Совет старейшин Еревана пройдут также ППА, блок «Луйс» и, вероятней всего, АРФД. Остальным, на его взгляд, не удастся преодолеть проходной барьер.

«На прошлогодних выборах заявку подали всего три политические силы, поэтому «Абрикосовая страна» смогла пройти в совет. Не было ППА, не было революционной эйфории, а сейчас много партий, в том числе, с собственными медиаресурсами, и их голос не будет услышан», - пояснил политтехнолог.

Интрига выборов, по его мнению, состоит в том, сможет ли блок «Мой шаг» получить большинство, и будет ли попытка раздачи взяток с целью делегитимизировать выборы.

«Не обязательно, чтобы взятки раздавал кто-то из участников предвыборной гонки. Это может третья сила, которая вместо партии, прежде подкупавшей голоса избирателей, станет раздавать взятки. Чтобы показать, что Никол Пашинян не сдержал свое слово, исключить подкупов голосов, настроив, при этом, политические силы друг против друга», - предположил он.

В соответствии с законом «О местном самоуправлении города Ереван», столичный совет, сформированный по партийному принципу, избирает мэра большинством голосов.

Есть четыре возможных интриги предстоящих выборов

Шансы преодолеть проходной барьер имеют три политические силы - блок «Мой шаг», партия «Процветающая Армения» и блок «Луйс», заявил корреспонденту «Кавказского узла» политический обозреватель Акоп Бадалян.

Он считает шансы остальных политических сил невысокими, однако у всех претендентов есть возможность бороться за мандаты, так как, по его словам, после революции нет необходимости договариваться с властью, как это было прежде.

«Не исключено, но маловероятно, что смогут пройти и другие. АРФД, в частности, имеет свой стабильный электорат, однако у «Дашнакцутюн» всегда была проблема преодоления пятипроцентного барьера. И возникает вопрос, если бы они не договаривались прежде с властью, могли бы преодолеть эти 5%? Так как сейчас этого фактора нет, сможет ли АРФД набрать 6%, учитывая наличие 12 политических сил и революционную ситуацию?» - задался вопросом Бадалян.

Обозреватель также сомневается, что в новом Совете старейшин будут присутствовать представители партии «Абрикосовая страна». По его словам, на прошлогодних выборах эта политическая сила рассматривалась как радикальная оппозиция РПА.

«Но РПА сегодня нет, а недовольную массу к себе тянет блок «Мой шаг». Возможности снижаются и у остальных политических сил, которые прежде рассчитывали на голоса недовольных слоев», - подчеркнул он.

Бадалян обозначил также четыре возможные интриги этой предвыборной кампании.

«Станет ли РПА, сохранившая определенный ресурс, вести теневые договоренности, и с какими силами? Сколько наберет блок «Мой шаг», и будет ли это подавляющей победой? Что сможет ППА в этой новой ситуации, когда нет необходимости в ее роли буфера, как это было при РПА?» - задал вопросы обозреватель.

Политологи заявили о развале блока «Елк»

Грант Микаелян назвал логичным, что политическая сила, возглавляемая премьером, самостоятельно пошла на выборы. По его словам, после «бархатной» революции политические партии по блоку «Елк» перестали быть партнерами.

«Они не поддержали протестное движение, которое возглавил Никол Пашинян. Самого премьера на данный момент не интересует партнерство с ними. Может, к парламентским выборам ситуация изменится, и ему тогда понадобится их поддержка», - предположил он.

Аналогичного мнения придерживаются Армен Бадалян и Акоп Бадалян.

«После революции «Гражданский договор» не захотел делиться с партнерами по блоку должностями. Более того, на них стали смотреть, как на младших партнеров, что им не понравилось», - отметил Армен Бадалян.

Отказ поддержать протестное движение лишил блок «Елк» возможности сохранить свое единство, утверждает, в свою очередь, Акоп Бадалян.

«Понятно, что диктовать должен Никол Пашинян, как победитель. И возможно, что партии «Просвещенная Армения» и «Республика» не согласились с таким форматом, который уже не был бы форматом равных», - подчеркнул он.

РПА готовится к парламентским выборам

Утверждать, что РПА фактически вышла из политической жизни страны, неверно, однако шансов победить на выборах у них в ближайшее время не будет, считает Грант Микаелян.

«Изменился характер выборов, это сузило их маневры, лишив возможности получить большой процент голосов избирателей за счет предвыборных взяток. Кроме того, у них нет кандидата. Революционный процесс все еще не закончился, и любое их появление сыграет против них», - пояснил он.

Чтобы сохранить минимальное присутствие на политическом поле, РПА должно пойти на ребрендинг, уверен Армен Бадалян.

«Вместо этого они заявляют о поддержке второго президента Роберта Кочаряна, тогда как их лидер Серж Саргсян вовсе не появляется на медиа поле. Республиканцы пытаются не допустить внеочередных парламентских выборов, но им это не удастся. Никол Пашинян добьется роспуска парламента», - подчеркнул он.

РПА пытается удержать себя в роли оппозиции, чтобы сохранить свое присутствие на политическом поле страны, заявил Акоп Бадалян.

«РПА волей-неволей стала хранителями революции. Их критика с позиции оппозиции усиливает позиции власти», - пояснил он.

Предвыборная кампания стартовала в Армении

Предвыборная кампания по внеочередным выборам в Совет старейшин Еревана стартовала 10 сентября. Партия "Наследие" начала свою предвыборную кампанию с Площади имени Шарля Азнавура, где ее лидер партии Раффи Ованнисян провел пресс-конференцию, сообщает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

В ходе своего выступления он отметил, что "вместе с жителями Еревана "Наследие" планирует построить столицу новой Армении".

"В Новой Армении "Наследие" сделает все, чтобы 23 сентября власть в столице вернулась к жителям Еревана. Депутаты Совета старейшин Еревана и мэр столицы будут подотчетны жителям города", - заявил Раффи Ованнисян.

С пресс-конференции начала свою предвыборную кампанию и партия "Абрикосовая страна", список которой возглавляет лидер партии Заруи Постанджян.

На пресс-конференции в пресс-клубе "Зеркало", которая транслировалась в социальных сетях, Заруи Постанджян пообещала в случае избрания ее на пост мэра столицы представить общественности детали бюджета городского совета. По ее словам, как поступления в бюджет, так и любые расходы будут доступны жителям Еревана.

"За время пребывания "Абрикосовой страны" в Совете старейшин мы выяснили, что значимая часть этого бюджета не тратится на нужды города, а разными методами присваивается", - заявила она.

По ее словам, на выборы партия идет под девизом "Прихожу служить".

Постанджян раскритиковала некоторые изменения на предстоящих выборах, среди которых отсутствие видеокамер на избирательных участках.

Кандидат от блока "Мой шаг", в которую входит правящая партия "Гражданский договор", Айк Марутян заявил, что за дни, оставшиеся до выборов, он "прошагает" по всем административным районам Еревана.

Кандидат в мэры заявил, что выборы 23 сентября станут беспрецедентными своей прозрачностью, свободой и честностью.

Он надеется, что на предстоящих выборах "никому в голову не придет, как давать, так и брать взятки, потому что правоохранители предупреждены, как предлагающий подкуп, так и берущий эту взятку, будут строго наказаны".

На вопрос журналистов, согласен ли он пойти на дебаты, Айк Мaрутян ответил, что "лишь в том случае, если будет гарантировано участие исключительно всех кандидатов в мэры".

О своем активном участие в предвыборной кампании в поддержку блока "Мой шаг" заявил премьер-министр Никол Пашинян.

На вопрос журналистов, не мешает ли законодательство действующему премьеру принимать участие в агитационной кампании, Никол Пашинян заявил, что "насколько ему известно, не запрещает, но даже если и запрещает, сомневаюсь, стоит ли из-за этого уйти в отпуск". При этом он добавил, что "исключает влияние административного ресурса" на выборах.

Предвыборную кампанию партия "Процветающая Армения", список которой возглавляет депутат НС от блока "Царукян" Наира Зограбян начала с административного района Нубарашен.

Выбор на этот административный район пал, по ее словам, потому, что "Нубарашен является одной из катастрофических зон Еревана".

"Нубарашен - наша боль. Многие годы средства, выделенные на благоустройство этого района, оказывались в карманах чиновников, а в Нубарашене продолжала царить катастрофа", - заявила Зограбян.

Третий президент Армении Серж Саргсян 17 апреля был избран премьер-министром, однако через шесть дней под давлением массовых уличных протестов был вынужден покинуть. 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем страны стал лидер оппозиции Никол Пашинян. Подробно о смене власти в Армении рассказывается в фотохронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".