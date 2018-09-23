Избирательные участки открылись в Ереване

23 сентября 2018, 08:37

Выборы в Совет старейшин начались сегодня в Ереване, к работе приступили 475 избирательных участков.

Как информировал "Кавказский узел", 22 сентября в Ереване завершилась предвыборная кампания политических сил, баллотирующихся в Совет старейшин армянской столицы, в 00.00 по местному времени (23.00 мск 21 сентября) наступил День тишины.

Внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана были назначены на 23 сентября после того, как 16 августа правительство Армении распустило Совет старейшин Еревана. Регистрацию для участия в выборах прошли восемь партий и четыре блока. На 65 мандатов претендуют 982 кандидата из 12 политических сил. Для проведения выборов были сформированы десять территориальных избирательных комиссий, правом голоса на выборах в Совет обладают 853 390 избирателей. Фаворитов этих выборов ранее назвали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

В 08.00 по местному времени (07.00 мск) сегодня для голосования на выборах в Совет старейшин открылись 475 избирательных участков, они будут работать до 20.00 (до 19.00 мск), передает корреспондент "Кавказского узла".

Одними из первых проголосовали на избирательном участке 8/16 административного района Шенгавит премьер-министр Никол Пашинян и его дочь, следует из видео, размещенном сегодня в 7.06 мск на официальной странице премьера в Facebook. На 8.30 мск видео набрало 46 тысяч просмотров.

Премьер-министром Армении 17 апреля был избран третий президент республики Серж Саргсян, однако через шесть дней под давлением массовых уличных протестов он был вынужден покинуть пост. 8 мая премьер-министром страны и фактическим руководителем государства стал лидер оппозиции Никол Пашинян. Подробнее о смене власти в республике рассказывается в фотохронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".