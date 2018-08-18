Назначены выборы в Совет старейшин Еревана

18 августа 2018, 12:27

Внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана, распущенный после того, как сорвались выборы мэра, назначены на 23 сентября.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля мэр Еревана Тарон Маргарян объявил о своей отставке. Совет старейшин назначил выборы мэра на 16 июля, однако они сорвались из-за отсутствия кворума, потому что фракции блока "Елк" и Республиканской партии Армении отказались в них участвовать. Так как мэр Еревана не был избран, совет распустили.

ЦИК назначил внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана на 23 сентября. Партии должны подать заявки на участие в выборах до 29 августа, ЦИК рассмотрит их до 3 сентября.

Предвыборная кампания пройдет с 10 по 21 сентября, а итоги выборов будут подведены 30 сентября, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Центризбиркоме.

Напомним, что по итогам выборов в Совет старейшин Еревана в мае 2017 года большинство, 46 мандатов, получила Республиканская партия Армении, 14 мандатов - блок "Елк", а еще пять мандатов достались партии "Абрикосовая страна".